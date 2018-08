4 idées de lunch simples & rapides à préparer pour le retour en classe

En collaboration avec

L’odeur du BBQ et des confitures commence à peine à s’installer que déjà, on doit dire adieu à l’été. Bonjour autobus scolaire, matins pressés et chandails de laine!

Et qu’on se le dise : les soirs de semaine, on manque tous d’idées de repas à préparer. Heureusement, les deux complices derrière Famille futée, l’animatrice Alexandra Diaz et la nutritionniste Geneviève O’Gleman, publient cet automne la solution à tous nos problèmes.

Famille Futée

Les deux mamans viennent de donner naissance au quatrième tome de leur série de livres de recettes, un bouquin qui déborde d’idées faciles, économiques et gourmandes pour combler les petits estomacs... tout comme les grands.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quatre recettes tirées du livre.

Comme c’est la saison, elles mettent toutes en vedette la courgette! Ce cucurbitacée coloré plaît aux enfants en raison de ses arômes tout doux. Côté nutrition, on le choisit pour son apport en fibres, en vitamines B, en bêta-carotène et en potassium.

Salade tiède de spirales de courgettes et de crevettes

Avez-vous déjà testé les fameuses nouilles de courgette? Avec un économe ou un coupe-spirale, on taille de fines lanières à même le légume afin d’obtenir des spaghettis nouveau genre. Cette salade tiède au pesto, à la lime et aux crevettes grillées prolongera l’été – garanti.

Pâtes du sportif au poulet

Si votre ado est dans une équipe de soccer et que vous vous préparez pour le demi-marathon, gageons que vous recherchez de quoi vous sustenter avant les entrainements. Ces pâtes au poulet sont garnies de courgettes, de tomates, d’herbes fraiches et de parmesan. Un vrai délice à déguster chaud ou froid trois heures avant l’effort physique.

Beignets de morue à la ricotta

À la recherche d’idées originales pour l’apéro? Ces beignets de morue, de ricotta et de courgettes goûtent bon le citron et sont cuits au four afin d'éviter la friture. Pour un repas plus complet, accompagnez ces bouchées d’une salade verte et d’un morceau de pain frais.

Socca pizza

Originaire du sud de la France, la socca est un pain plat préparé à base de farine de pois chiches. Naturellement sans gluten, cette pizza contient quatre fois plus de fibres que celle à base de farine tout usage. Sur la pâte très facile à préparer, on dépose des courgettes, de la sauce tomate et du fromage frais. C’est tout!

Facilitez vos soirs de semaine avec les recettes de Famille Futée! Leur nouveau livre déborde de recettes faciles à exécuter, bonne pour la santé et super économiques.