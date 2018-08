5 cocktails simples et originaux à faire avant la fin de l'été

En collaboration avec

Pas besoin d’être mixologue pour réussir de délicieux cocktails à la maison! Avec de bons spiritueux et des ingrédients frais, on peut se faire un drink savoureux – et tout ça en seulement cinq minutes!

Le web regorge de recettes plus attrayantes les unes que les autres, mais avec l'été qui tire à sa fin, on a décidé de vous proposer une sélection de cocktails frais et originaux pour célébrer les derniers rayons de soleil.

En voici cinq à déguster ce week-end!

Ingrédients

2 oz de jus de pamplemousse frais

1 cuillère à soupe de jus de lime

2 cuillères à thé de miel ou de sirop simple au miel

2 oz de club soda

2 oz de tequila

Sel

Préparation

Tremper le haut du verre dans le jus de pamplemousse, puis dans le sel. Remplir le verre de glace, puis ajouter le jus de pamplemousse et le jus de lime. Ajouter le sirop de miel, le club soda et la tequila. Bien remuer.

Gin float au citron

Ingrédients

1.5 oz de gin

Soda tonique

Le jus d’un demi citron

Une boule de sorbet au pamplemousse, à l'orange ou au citron

Une branche de romarin (facultatif)

Préparation

Déposer la boule de sorbet dans un verre. Ajouter le gin, le jus de citron, puis remplir le verre de soda tonique. Décorer avec la branche de romarin et mélanger jusqu’à ce que le sorbet fonde un peu.

Bourbon limonade aux pêches

Ingrédients

6 oz de limonade à la pêche (ou toute autre limonade aromatisée trouvée en épicerie)

1 oz de bourbon mi-corsé et boisé

Tranches de pêches et feuilles de menthe, pour décorer

Préparation

Verser le bourbon et la limonade dans un verre rempli de glace. Décorer de tranches de pêches et de feuilles de menthe.

Ingrédients

1 oz de vodka

2 oz de jus de pomme

Lavande séchée (ou tisane à la lavande)

Préparation

Laisser infuser quelques heures 3 tasses de jus de pomme avec 4 cuillères à thé de lavande séchée. Filtrer. Mélanger la vodka et le jus aromatisé dans un verre rempli de glace.

Note

Vous vous demandez où trouver de la lavande? Pas mal d'épiceries bio (et même les régulières !) en ont sur leurs étalages. Sinon, ne vous cassez pas la tête: un sachet de tisane à la lavande fait aussi l'affaire!

Ingrédients

• 1 cuillère à soupe de miel

• 1 sachet de tisane à la camomille

• 1.5 oz de whisky léger et floral

• 1 tasse d’eau chaude

Préparation

Infuser la camomille et le miel dans l’eau chaude pendant 5 minutes. Retirer la poche de tisane. Remplir un verre de glace. Verser le whisky et la camomille, puis remuer légèrement.

Avec quelques ingrédients clés sous la main, les cocktails, c’est beaucoup plus facile que ça en a l’air. Prolongez l’été avec ces recettes simples et savoureuses qui étancheront votre soif tout en vous permettant de découvrir les spiritueux!