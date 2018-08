7 bonnes raisons d’aller à Toronto

TORONTO | Le Toronto International Film Festival, votre travail, un match des Blue Jays, l’envie de voir la tour CN une fois dans votre vie... Toutes les raisons sont bonnes pour aller faire un petit tour à Toronto, mais les meilleures sont peut-être celles auxquelles vous n’aviez pas pensé ! Voici quelques petites adresses, gourmandises et flâneries pour agrémenter votre séjour.

1. Bouffe de chef au centre-ville

Vous prévoyez aller vous prendre en photo devant l’hôtel de ville et vous promener dans le Financial District ? Profitez-en pour faire une halte au Assembly Chef’s Hall. Cette nouvelle « foire alimentaire » branchée regroupe les comptoirs de 17 chefs torontois. Assiette de mezze du Reyna, poulet frit décadent du Love Chix, tortillas du Colibri... Vous pourrez tout goûter en un seul endroit. S’il fait beau, accompagnez votre lunch d’un verre sur la terrasse, au pied des tours de bureaux.

►assemblychefshall.com

2. Vélo et SUP dans les îles de Toronto

Photo courtoisie, Tourism Torronto

Très fréquentées, mais assez méconnues des visiteurs, les îles de Toronto constituent un grand parc que l’on rejoint en dix minutes de traversier, juste en face du centre-ville. Elles font environ 5 km de long, donc le mieux pour les explorer est de louer un vélo. On pédale, on s’arrête à la plage (il y en a plusieurs), on fait un pique-nique et on admire Toronto sous son meilleur angle. Encore mieux ? S’il fait chaud et qu’on n’a pas peur de ramer un peu, on loue une planche à pagaie (SUP) et on glisse doucement sur les nombreux canaux qui sillonnent les îles.

►torontoislandsup.com

►torontoisland.com

3. Café dans Kensington Market

Photo courtoisie, Tourism Torronto

Pour qui s’imagine encore Toronto comme une ville d’affaires sans trop d’éclat, Kensington Market a de quoi remettre les pendules à l’heure avec ses maisons victoriennes colorées, ses petites épiceries, ses friperies, ses murales et sa foule éclectique, à deux pas du quartier chinois. Vous y trouverez plusieurs cafés indépendants pour faire une pause, comme Jimmy’s Coffee ou I deal coffee.

►kensington-market.ca

4. Après-midi dans West Queen West

Entre les rues Bathurst et Gladstone, la fameuse rue Queen prend des airs hipster. Avec ses boutiques « funky », ses galeries d’art et ses bistros sympas, ce secteur, appelé West Queen West, mérite assurément le détour. Promenez-vous dans le parc Trinity-Bellwoods, brunchez sur la terrasse sur le toit du Drake Hotel, faites du lèche-vitrine... et rentrez à l’hôtel en prenant le fameux tramway (« streetcar ») torontois si vous êtes fatigué.

5. Houblon sur Ossington Street

Sa terrasse, sa boutique et ses bières font courir les foules et vous ferez probablement la file pour y entrer : la Bellwoods Brewery est assurément l’une des meilleures microbrasseries de la Ville Reine. Elle est située sur l’avenue Ossington, qui est elle-même considérée comme l’un des meilleurs endroits où sortir souper et prendre un verre à Toronto (entre les rues Queen et Dundas). À ne pas louper.

►bellwoodsbrewery.com

6. Guacamole dans le Distillery District

Photo courtoisie, Tourism Torronto

Avec ses édifices de briques du 19e siècle ayant abrité jadis la Gooderham & Worts Distillery, le Distillery Historic District est un des rares endroits de Toronto où le passé saute aux yeux. Ses 47 bâtiments restaurés servent parfois de décor de film d’ailleurs, et ils accueillent désormais des commerces et des ateliers.

Photo tirée du Facebook El Catrin Distileria

Parmi les adresses à découvrir dans ce secteur : le restaurant mexicain El Catrin, ouvert il y a déjà cinq ans. Son menu est bien garni, son décor est fabuleusement extravagant et sa terrasse (chauffée) est un must.

►thedistillerydistrict.com

►elcatrin.ca

7. Histoire et souliers au musée Bata Shoe

Saviez-vous qu’il y avait un musée dédié aux chaussures à Toronto ? Situé non loin du Musée royal de l’Ontario (à voir), le Bata Shoe Museum raconte 4500 ans d’histoire à travers différentes expositions temporaires et permanentes regroupant 13 000 chaussures. Pas besoin de s’y connaître en mode pour apprécier, mais l’expo spéciale sur le styliste Manolo Blahnik qui se déroule jusqu’en janvier plaira sans doute aux fashionistas.

►batashoemuseum.ca