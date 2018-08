CHABOT, Albert



(Frère Josaphat), F.É.C.Frère Albert Chabot, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 20 août 2018, à l'âge deFils d'Alphonse Chabot et de Délima Aubin, il naquit à St-Lazare (Bellechasse), le 1er juin 1915. Entré chez les F.É.C. en 1932, il travailla au service des jeunes et de la communauté à Québec (21 ans à la Procure de la rue Cook), à St-Augustin-de-Desmaures (Villa des Jeunes) et en Haïti (25 ans à la Tortue et Port-de-Paix).Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines au Canada et aux États-Unis.Le corps sera exposé à la chapelle de la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le mardi 28 août, de 13h30 à 15h30, puis sera ensuite transporté à Québec. Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle, angle De Chèvremont et Biencourt, à Ste-Foy, le mercredi 29 août: exposition du corps à compter de 10h et messe à 11h. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.