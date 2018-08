Âgée de 74 ans, cette femme a choisi la date de sa mort

La Française Jacqueline Jencquel est mariée, a trois enfants et ne souffre d'aucune maladie grave. Malgré tout, la femme âgée de 74 ans prévoit mettre fin à ses jours en Suisse en janvier 2020, avant que son état de santé se détériore et qu'elle perde son indépendance.

«La vieillesse est une maladie incurable dont le pronostic est toujours fatal. À 76 ans, on peut être encore en forme, mais certainement pas en bonne santé», dit celle qui milite pour l'interruption volontaire de la vieillesse (IVV) en entrevue avec Le Temps.

Jacqueline Jencquel devra d'ailleurs se rendre en Suisse pour mettre fin à ses jours puisque toute forme d'aide médicale à mourir est interdite dans son pays natal.

«Si j'ai un AVC, si j'ai un truc et j'atterris dans un hôpital en France, tout ce qu'on me propose, c'est la sédation profonde et terminale jusqu'à la mort, explique-t-elle dans une vidéo de Brut. Ça veut dire que je serai là, comme un légume pendant quatre semaines jusqu'à ce que j'ai le droit de mourir.»

Geste altruiste

Mme Jencquel s'est déjà fait reprocher de ne pas penser à comment souffriraient ses trois enfants si elle interrompt volontairement sa vieillesse. Elle balaie ces critiques du revers de la main.

«Je crois que mes enfants souffriraient beaucoup plus de voir une maman malade, dans un plumard, dont il faudrait qu'ils s'occupent [...] Je crois que ce que je laisserai à mes enfants, au contraire, c’est l’image d’une femme libre, déterminée, qui n’a pas peur», soutient-elle dans la même vidéo.

L'un de ses fils qui réalise des documentaires compte d'ailleurs la suivre partout avec sa caméra durant sa dernière année de vie.