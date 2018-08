Chantal Rouleau : oui c'est indécent!

Honte à vous Chantal Rouleau!

Que le cas de Chantal Rouleau soit soumis au Directeur général des élections du Québec. Et vite.

J’ai déjà écrit sur le cas Chantal Rouleau il y a quelques semaines. Sur la dérive éthique de sa candidature comme candidate aux élections provinciales tout en conservant son importante charge de mairesse d’un arrondissement de la ville de Montréal.

En effet, le budget total de l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles en 2018 se situe à plus de 57 millions de dollars. En 2016, le salaire de Chantal Rouleau avoisinait les 150 000$ en plus des 16 000 en allocation de dépenses.

Comme faire campagne tout en étant mairesse n’a tout simplement pas d’allure, Mme Rouleau tente de sauver la face en promettant de verser son salaire de mairesse à un organisme pendant qu’elle fait campagne. Poudre aux yeux.

C’était indécent de faire campagne au provincial tout en s’accrochant bec et ongles à une telle charge publique avant que la campagne soit lancée. Ce l’est encore plus maintenant alors que la campagne est amorcée depuis presque une semaine.

Quand j’avais évoqué la situation de Mme Rouleau le 11 aout dernier, par dizaines j’avais reçu des commentaires, des courriels, de gens indignés que ce soit même légal qu’une personne dans la position de Chantal Rouleau puisse faire campagne tout en se servant, sans vergogne, de sa situation de mairesse pour mousser sa candidature d'éventuelle députée.

Ce qui, en fin de compte, équivaut à militer et travailler à imposer une partielle aux gens de son arrondissement moins d’un an après avoir sollicité leur appui.

Oui, c’est indécent.

Mais en fin de semaine, on m’a fait part du fait que la candidate Rouleau n’avait absolument rien lâché de son rôle de mairesse et que même si la campagne battait son plein l’aspirante députée caquiste n’hésitait en rien à se servir de sa charge de mairesse pour mousser sa campagne au provincial.

Au moment où j’écris ces lignes, à l’agenda de la mairesse, il y a justement une occasion de visibilité parfaite pour son rôle de candidate. C’est que Chantal Rouleau-mairesse doit remettre ce soir un trophée dans le cadre d’une activité sportive, le tout devant des estrades pleines de Pointeliers, ce qui profitera justement à Chantal Rouleau-candidate CAQ.

Quand bien même Chantal Rouleau remettrait symboliquement son salaire de mairesse le temps de la campagne, en abdiquant à rien de sa charge d’élue de l’arrondissement, celle-ci profite d’un avantage indu par rapport à tous les autres adversaires, car elle se sert de son rôle d’élue pour accroitre sa visibilité auprès des citoyens qui ne savent jamais si c’est la mairesse ou la candidate qui se trouve devant eux.

En fait, si. Tout le monde le sait très bien. C’est les deux en même temps.

Oui, c’est indécent.

Et François Legault cautionne cela. Il le savait très bien quand il a proposé la candidature à une mairesse d’arrondissement qui venait à peine d’être élue. Et Monsieur, qui se targue d’être contre le gaspillage, si sa candidate devait être élue, provoquera une élection partielle.

En conséquence, si le DGEQ n’agit pas pour encadrer pareille dérive, combien d’autres n’hésiteront plus à faire pareil. Pourquoi pas maire de Laval et candidat au fédéral en même temps! Et ainsi de suite!

En novembre 2017, Chantal Rouleau a demandé aux gens de Pointe-aux-Trembles de lui confier la mairie de leur arrondissement. Par le fait même, elle leur donnait sa parole qu’elle allait s’acquitter de cette tâche importante.

À moins que quelque chose de mieux pour elle se présente. Et aujourd’hui, elle profite du fait qu’elle entend rompre son engagement envers les Pointeliers pour son propre avancement professionnel. Comprenons-nous bien, si Chantal Rouleau était déjà prête à remettre en cause son poste de mairesse quelques semaines après avoir été élue en acceptant d'être candidate au provincial, c'est son choix. Mais qu'elle le fasse en libérant sa chaise de mairesse.

Mais Chantale Rouleau ne risque rien. Le beurre, l'argent du beurre...

Oui, c’est indécent.