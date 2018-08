Chercher un emploi au mitan de sa vie

Fanny Bourel - 37e AVENUE

À 45 ans, un travailleur ne désire pas les mêmes choses pour son prochain emploi qu’à 25 ans. Le milieu de vie suscite souvent des questionnements qui ont un impact sur le reste de sa carrière.

En début de carrière, les jeunes misent avant tout sur des emplois qui leur permettront d’apprendre et d’acquérir des expériences variées. Puis, dans la trentaine, il s’agit de s’appuyer sur l’expertise bâtie et la confiance en ses compétences pour relever des défis tout en tentant de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.

Turbulences en vue

Considéré comme une seconde puberté par le célèbre psychiatre Carl Jung, le milieu de la vie est un âge propice aux crises. Départ des enfants de la maison, plafonnement de la carrière, sentiment d’être englué dans la routine... L’arrivée de la quarantaine sonne souvent l’heure du bilan et de la remise en question de son parcours. On repense à ses ambitions de jeunesse, on fait le point sur le chemin emprunté et on réalise que sa carrière ne ressemble pas forcément à ce qu’on aurait souhaité. À ce stade, on s’attachera à trouver un poste qui a du sens et qui permettra d’avoir un impact dans son domaine.

Envie d’arrêter la gestion immobilière pour accomplir son rêve de travailler dans le domaine artistique ? Attention, il faut bien réfléchir avant de se laisser emporter par le démon du midi, surtout que le quadragénaire a encore de lourdes responsabilités financières à assumer : hypothèque à rembourser, études des enfants à payer et retraite à financer. Pour y voir plus clair entre son désir de changement et son besoin de sécurité, une visite chez un conseiller d’orientation ou un coach en gestion de carrière est utile.

La quarantaine est également une période où les salariés recherchent particulièrement de la reconnaissance. Après 15 ou 20 ans passés à démontrer ce dont ils sont capables, ils veulent avoir l’impression que leurs efforts ont porté leurs fruits et que leur travail est reconnu par leur patron, mais aussi par leurs pairs.

Être sérieux dans sa recherche d’emploi

Que l’on décide de continuer sur la même lancée ou, au contraire, qu’on souhaite se réinventer, le haut niveau expérience du chercheur d’emploi ne doit pas l’amener à se reposer sur ses lauriers. Trouver un travail n’est pas forcément plus facile à 45 ans qu’à 25. Un employé de plus de 40 ans coûte plus cher à une entreprise qu’un jeune. Le recrutement ne se fera donc pas à la légère. L’employeur potentiel s’attend à rencontrer un candidat mûr, capable d’expliquer sa progression professionnelle et ce qu’il peut apporter à une entreprise. Le chercheur d’emploi doit donc accorder un soin particulier à son CV, à sa lettre de motivation et à son profil LinkedIn ainsi qu’à la préparation de ses entrevues.

Pour rendre son profil plus adéquat avec les besoins des entreprises, compléter sa formation s’impose parfois. Suivre un certificat ou une formation courte en informatique, par exemple, permettra de rafraîchir ses connaissances.