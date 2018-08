Classement de la WTA: Eugenie Bouchard chute

La Québécoise Eugenie Bouchard a perdu 14 rangs et se retrouve 137e au classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

L’ancienne numéro 5 pourrait toutefois gagner du terrain si elle gagne quelques rencontres aux Internationaux des États-Unis cette semaine. L’an passé, elle avait plié bagage au terme de sa première rencontre.

La Roumaine Simona Halep demeure au sommet, devant la Danoise Caroline Wozniacki, l’Américaine Sloane Stephens, l’Allemande Angelique Kerber et la Tchèque Petra Kvitova.

Chez les autres Canadiennes, Carol Zhao, Bianca Andreescu et Françoise Abanda sont dans l’ordre 161e, 208e et 211e.

Le calme plat

Du côté masculin, le top 5 est le même comparativement au précédent. L’Espagnol Rafael Nadal domine. Ses plus proches poursuivants sont le Suisse Roger Federer, l’Argentin Juan Martin del Potro, l’Allemand Alexander Zverev et le Sud-Africain Kevin Anderson.

L’Ontarien Milos Raonic a gagné un échelon et est 24e, tandis que son compatriote Denis Shapovalov est toujours 28e. Vasek Pospisil, Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky et Filip Peliwo sont respectivement 88e, 117e, 119e et 185e.