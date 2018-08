Comment aider une aînée quand on n’a pas d’argent?

Je m’occupe de ma vieille tante depuis cinq ans. Elle n’a pas eu d’enfants et son unique sœur ayant toujours été en conflit, les enfants de cette dernière ont coupé les liens depuis le décès de leur mère. Elle me considère comme sa nièce, mais je ne le suis pas vraiment. Je suis la fille d’une de ses amies qui est décédée d’un cancer et dont elle avait pris soin jusqu’à la fin.

Je me sens donc une responsabilité morale envers elle et j’ai toujours fait de mon mieux pour l’aider et la protéger. Il y a deux ans, je me suis vue dans l’obligation de chercher pour elle une place en CHSLD parce que je ne pouvais plus prendre soin d’elle à la maison, malgré l’aide du CLSC. Je vieillis moi aussi et mes forces m’abandonnent au point où je ne pouvais plus m’occuper d’elle. Ça fait maintenant un an qu’elle est placée dans un lieu qui ne m’inspire pas beaucoup confiance.

Je pleure en rentrant chez moi chaque fois que je lui rends visite. Je n’aime pas qu’elle soit obligée de partager une chambre avec quelqu’un d’autre, et certains des préposés ne m’inspirent pas confiance. Je me demande, bien qu’elle ne se plaigne jamais, si elle ne serait pas maltraitée sans que je le sache.

Comme je suis serrée dans mes finances et qu’elle n’a pas l’argent requis pour que je la place dans un centre privé, quels sont mes autres recours pour la faire admettre dans un endroit plus décent ? J’avoue que je me sens démunie, Louise, alors que je voudrais tant remettre à cette tante tout ce qu’elle a fait jadis pour ma mère.

Lisette

Je pense que vous faites déjà le maximum pour cette personne et que c’est vous mettre un poids inutile sur le dos que de vous en faire avec une chose hors de votre contrôle, soit le manque d’argent. Vous pouvez, si vous en avez la patience, la réinscrire sur la liste d’attente d’un autre CHSLD plus conforme à vos souhaits. Mais dites-vous que la réponse risque de tarder tant la demande est grande. Ce qui importe dans les circonstances, c’est de la visiter régulièrement, de rester vigilante sur les soins qu’on lui donne et sur ses états d’âme personnels, et de l’entourer d’amour. C’est ce dont elle a le plus besoin.