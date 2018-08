Comment transformer un emploi d’été en travail régulier

Fanny Bourel - 37e AVENUE

Il n’est jamais trop tard pour bien faire : pour les nombreux étudiants qui occupent un emploi d’été, il est encore temps de démontrer à leur patron qu’ils tiennent à leur poste au-delà du 1er septembre ! Quelques conseils pour y parvenir.

Vendre de la crème glacée ou surveiller une piscine ne dure que le temps d’un été. En revanche, pour ceux qui ont décroché un travail dans un bureau ou dans un commerce, l’emploi d’été peut se transformer en poste à plus long terme.

En effet, il ne faut présumer de rien : même s’il n’y a pas de poste vacant dans votre entreprise, un employé peut démissionner ou partir en congé de maladie, et l’employeur peut également avoir en tête un projet de développement encore secret...

Exprimer son envie de rester

On voudrait garder sa place au sein de l’entreprise ? La première étape consiste donc à informer son patron qu’on est motivé à rester si un poste se libère. Si l’entreprise est grande, on peut profiter d’une pause pour discuter avec les responsables d’autres services et ainsi se renseigner sur les possibles occasions professionnelles.

Partager sa motivation, c’est bien, mais encore faut-il que son supérieur ait envie de nous conserver dans son équipe ! Pour y parvenir, il est essentiel de répondre à ses attentes de base : être ponctuel, accomplir les tâches demandées, se vêtir de manière professionnelle et modérer l’usage de son téléphone intelligent. Question d’être perçu autrement que comme le petit jeune de passage dans la compagnie, on évite donc de porter des gougounes et des shorts pour aller travailler et de prendre des selfies au bureau !

Une attitude positive

S’intégrer dans l’équipe dans laquelle on travaille peut aider à convaincre un employeur de nous garder. Alors, soignez vos relations avec vos collègues et restez loin des rumeurs et des ragots qui circulent dans le bureau.

Une mauvaise idée : se plaindre aux collègues du travail que vous avez à faire. Plutôt que de râler, adoptez une attitude constructive en demandant de l’aide si vous avez de la difficulté à accomplir une tâche. Avoir besoin d’un coup de main n’est pas un signe de faiblesse. Au contraire, cette démarche ne fera que témoigner de votre envie de bien faire.

Quand on débute dans le monde professionnel, le manque d’expérience, parfois doublé d’une certaine timidité, rend difficile le fait de se faire remarquer. Proposer son aide à des collègues occupés, montrer son intérêt en posant des questions, demander de la rétroaction sur le travail effectué sont des moyens simples efficaces de se donner de la visibilité.

Voir à plus long terme

Si aucun poste n’est disponible au moment de quitter son emploi d’été, la situation peut changer rapidement. Par exemple, les commerces doivent souvent recruter à l’automne pour faire face à l’achalandage des Fêtes.

Partir en bons termes avec son patron et le remercier de nous avoir donné la chance de travailler dans son entreprise est donc indispensable pour laisser une bonne impression. C’est d’autant plus important que les emplois d’été sont souvent les premières occasions de se bâtir un réseau qui pourra servir tout au long de sa carrière.