Des employées d'un CHSLD «embarrées» pour en forcer une à rester au boulot, dénonce le syndicat

Cinq préposées aux bénéficiaires auraient été embarrées dans leur lieu de travail en mai dernier par la direction qui manquait de personnel, soutient le syndicat qui représente ces employées et qui dénonce plusieurs autres «abus de pouvoir» de la part de l'employeur.



Les cinq préposées quittaient le CHSLD St Brigid’s à 15h, alors qu’elles venaient de terminer leur quart de travail. Cinq autres préposées étaient attendues pour le quart de soir.

«Une personne était manquante. Les gestionnaires ont donc barré les portes, prenant ainsi au piège les cinq préposées. Ils leur ont dit : "choisissez laquelle d’entre vous restera, sinon personne ne sort"», indique Richard Boissinot, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale (CSN).



Cette «prise d’otage» a perduré une quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’une des employées accepte de rester.



Le Journal a contacté le CIUSSS pour tenter de corroborer ces faits et est en attente d'un retour d'appel.



«Des exemples comme celui-là, nous en avons des tonnes et des tonnes», avance M. Boissinot.



Des centaines de cas d’abus de pouvoir, d’intimidation et d’harcèlement ont été rapportées au Syndicat depuis juin 2017, si bien qu’un grief général dénonçant la situation et réclamant la fin immédiate de cette conduite a été déposé.



Ainsi, cite-t-il, un gestionnaire a fait revenir un employé fiévreux au travail – alors qu’il avait été renvoyé à la maison par l’infirmière de garde – afin de lui faire prendre sa température rectale pour vérifier s'il était bien malade, selon M. Boissinot.



Il rapporte également que des employés du CHSLD de Saint-Augustin ont été contraints de se rendre au travail, lors de journées de congé – parfois même de maladie - sous menace de mesures disciplinaires.



Des employés de l’hôpital Jeffery Hale ont également dû faire du temps supplémentaire obligatoire, sous menace d’appeler la police.



Le grief a été déposé le 23 août dernier.