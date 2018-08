Des jeunes talents à développer

Depuis quelques semaines, on se prononce sur la prochaine saison. Le Lightning de Tampa Bay va gagner la Coupe Stanley, veut le consensus. Erik Karlsson va quitter Ottawa avant le début de la saison.

Et Max Pacioretty ?

Peut-être.

On se lance dans les analyses, les experts des statistiques avancées en profitent pour vendre leur produit et cherchent à attirer l’attention avec des chiffres parfois étonnants.

Tout récemment, on a fait une étude quand même approfondie de chacune des 31 organisations de la Ligue nationale et on en vient à la conclusion que le Canadien, qui occupait le 23e rang l’an dernier, a fait une remontée spectaculaire, et se classe au 6e rang parmi les équipes possédant les meilleurs effectifs à venir.

Évidemment, Jesperi Kotkaniemi occupe la première place parmi les meilleurs joueurs d’avenir de l’organisation. Jesse Ylonen, Ryan Poehling, Noah Juulsen et Joni Ikonen complètent le top 5.

Chez les décideurs du Tricolore, on voit les prochaines saisons avec optimisme, mais le plus important, c’est de bien développer les patineurs. Or, au fil des dernières années, on ne peut pas affirmer que le Canadien a excellé dans ce domaine.

Bon d’accord, on croyait que Michael McCarron parviendrait à percer la formation régulière, mais, après plusieurs tentatives, on a finalement réalisé qu’on perdait son temps.

Si le Tricolore occupe le sixième rang, cela signifie que, en principe, les recruteurs ont accompli du bon boulot. C’est maintenant à ceux chargés du développement des patineurs de tirer profit de la situation.

Henderson : convaincante

Brooke Henderson occupait, avant le tournoi canadien, le 14e rang au classement de la LPGA. Elle a gagné deux rangs à la suite de cette victoire, mais, tout au cours de la dernière semaine, elle a maîtrisé la pression en offrant une performance exceptionnelle.

En aucun temps, elle n’a laissé filtrer le moindre doute sur ses chances de gagner le tournoi. Devant un public gagné d’avance, elle a dominé ses rivales en imposant le tempo à la compétition. Une quatrième et dernière ronde de 65 devait confirmer sa deuxième victoire de la saison et sa septième sur le circuit des dames.

Elle a été spectaculaire avec ses coups de départ, son jeu sur les verts, ses coups d’approche. Pour le reste du peloton, il n’y avait rien à faire tellement elle contrôlait la situation, tellement elle parvenait à réussir un coup étonnant dans des circonstances difficiles. Elle est devenue la première Canadienne à remporter la victoire à l’occasion de l’omnium national ; en 1973, Jocelyne Bourassa avait accompli l’exploit au Club municipal de Montréal.

Brooke Henderson a démontré qu’elle était la meilleure golfeuse canadienne et l’une des meilleures sur le circuit de la LPGA.

Pas prévu...

Impressionnante, la performance d’Antonio Pipkin, vendredi soir, contre les Argonauts de Toronto. Doit-on conclure que Mike Sherman se retrouve devant une situation imprévue au poste de quart ? Absolument. Sauf que Johnny Manziel demeure son quart-arrière numéro un... pour le moment.

Pipkin est ce même quart que les décideurs des Alouettes avaient licencié en juin dernier. Au cours de ses deux matchs, il a démontré qu’il avait le style qui se mariait au jeu de la Ligue canadienne. Par ailleurs, dès que Manziel obtiendra le feu vert, il reprendra son poste. Les Alouettes n’ont tout de même pas donné des choix de premier tour pour un quart « auxiliaire ».

Ça ne s’améliore pas à Tampa

Il y avait moins de 20 000 personnes, samedi, au match entre les Red Sox de Boston et les Rays à Tampa. Si on s’interroge souvent sur les décisions de Gary Bettman de ne pas encourager les transferts de concession même si des équipes éprouvent des ennuis, le baseball majeur fait preuve d’une patience exagérée dans le dossier des Rays.

On croit qu’un nouveau stade modifierait la donne, mais est-ce vraiment la solution ? Les amateurs de sport de la région de Tampa-St. Petersburg sont déjà sollicités par le Lightning et les Buccaneers. Et comme il s’agit d’une population volatile, la période la plus achalandée demeure celle de novembre à avril...

Hartley : très actif

Bob Hartley a convaincu ses patrons de la formation d’Omsk que David Desharnais et Maxim Talbot seraient de bons leaders pour la prochaine saison. Et quand Hartley a une idée en tête, il possède plusieurs arguments pour valider ce qu’il avance.

Desharnais a marqué deux buts à ses premiers coups de patin avec l’équipe d’Omsk, et même si ce n’était qu’un match préparatoire, l’ex-joueur du Canadien devrait connaître une intéressante saison en Russie. Hartley a gagné le respect de bien des décideurs russes au cours des deux dernières années en raison des succès de la formation de la Lettonie...