Des retards qui rapportent gros

« On est expéditeur depuis 2007. On faisait nos réclamations à la main. Parfois, on n’avait pas le temps. Parfois, on oubliait. On cherchait une façon d’améliorer la façon de faire », a résumé M. Lessard qui est aussi impliqué dans l’entreprise familiale HomeoAnimal, expédiant dans plus de 75 pays.