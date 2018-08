Donald Trump apprécie Tiger Woods

Le président des États-Unis, Donald Trump, a louangé le golfeur Tiger Woods, lundi, dans un message sur Twitter.

«Les "Fake News Medias" ont travaillé fort pour que Tiger Woods dise quelque chose qu’il ne voulait pas dire. Tiger ne joue pas à ce jeu-là, il est très intelligent. Plus important encore, il joue du très bon golf de nouveau!», a écrit Trump sur le réseau social.

Le controversé dirigeant américain a émis ce commentaire en lien avec des questions ayant été posées à Woods. Ce dernier a été interrogé au sujet de son amitié avec le président et des politiques d'immigration du gouvernement américain, en marge du tournoi The Northern Trust, un événement de la PGA présenté au New Jersey la fin de semaine passée.

L’ex-numéro 1 mondial du golf a évité la controverse en répondant de façon neutre.

«Il est le président des États-Unis, a dit Woods. Nous devons respecter la position [de président]. Peu importe qui est dans cette position, vous pouvez aimer ou ne pas aimer sa personnalité ou ses politiques, mais nous devons respecter la position.»

Woods et Trump se connaissent depuis de nombreuses années et ils ont déjà joué plusieurs fois au golf ensemble.