Elisabeth Rioux n'est plus en couple avec Jonathan et leur rupture ne se passe vraiment pas bien

Il y a du drame sur Instagram!

L’une des Québécoises les plus suivies de la plate-forme de partage de photos, Elisabeth Rioux, est actuellement en train de vivre une épreuve difficile et malheureusement, de façon très publique. Son chum des derniers mois, Jonathan Germain, a rompu avec elle et a annoncé la nouvelle dans un long message à ses abonnés.

«Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. C’est une bonne fille (Elisabeth) je l’aime bien, mais ce n’est pas assez. Je ne ressens plus de connexion avec elle, même si nous en avions une très forte lorsqu’on s’est rencontré à Monaco. Parfois les sentiments s’envolent vite. [...] Je ne suis pas bon pour faire semblant, pour mentir. Alors je veux être honnête en prenant cette décision avant qu’elle, ou n’importe qui, ait l’impression que nous vivions une relation parfaite. Je sais qu’elle va trouver le gars qui la rendra heureuse, mais ce n’est pas moi.»

Elisabeth Rioux ne voit pas d’un si bon œil cette rupture et a décidé de se tourner vers YouTube pour dévoiler toute la vérité sur sa relation avec son ex. Dans une vidéo de presque 20 minutes, elle révèle des détails croustillants et peu glorieux sur sa relation avec Jonathan.

Elle dévoile que pendant leur relation, elle payait pour tous les voyages de Jonathan qui de son côté, ne faisait rien. D’une façon à peine voilée, Elisabeth accuse Jonathan d’avoir profité d’elle et de son argent. Aussi, lors d’un voyage d’affaires en Jamaïque où elle a l’a invité, il l’aurait traitée de façon horrible.

Le couple avait signé juste avant leur voyage un contrat stipulant qu’une rupture ne pouvait être rendue publique dans les prochaines semaines, à cause des engagements professionnels d’Elisabeth.

Le couple aurait ensuite voyagé au Pérou où les choses se seraient un peu améliorées.

Toutefois, après qu’il soit retourné à Monaco et à la suite de plusieurs mois de silence, Jonathan a finalement annoncé son désir de mettre fin à la relation... par texto.

La jeune entrepreneure dévoile ensuite tous les détails de sa rupture dans le reste de sa vidéo qui dure 20 minutes. On vous invite à l’écouter juste en bas.

Elisabeth et Jonathan ont été ensemble en 2017 où ils ont eu une relation de quelques mois. Selon les dires de la fondatrice d’Hoaka Swimwear à l'époque, c’est elle qui l’aurait quitté parce qu’il ne travaillait pas et ne contribuait pas à l’épanouissement de son entreprise... Le jour de la marmotte!