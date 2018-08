Festival Trois-Rivières en blues: le succès de la 10e édition

Le rideau est tombé, dimanche, sur le dixième Trois-Rivières en blues. Il s'agit de la meilleure édition du festival, selon ses organisateurs.

Le centre-ville de Trois-Rivières a vibré au rythme du blues toute la fin de semaine.

Les trois spectacles présentés à l'Amphithéâtre Cogeco jeudi, vendredi et samedi ont attiré de très nombreux amateurs. Chaque soir, les 3 500 places assises ont été comblées.

Pour le président de l'organisation, Christian Gamache, Trois-Rivières en blues est devenu un incontournable pour les amateurs et les musiciens.

«La qualité du public et de l'amphithéâtre nous aide. Les musiciens se passent le mot, en entendent parler et demandent maintenant à venir jouer ici! Le recrutement d'artistes est plus facile quand il ne reste qu'à intégrer Trois-Rivières à leur horaire!», a-t-il dit.

Au total, 17 scènes avaient été installées dans des restaurants, des bars, des cabarets et sur la rue.