Golf, pêche et mariage en pleine forêt

Lors d’une partie de pêche à la pourvoirie Au pays de Réal Massé, à Saint-Zénon, j’ai eu l’occasion de fouler le nouveau golf, probablement le seul au Québec aménagé au cœur de la forêt.

J’ai beau ne pas connaître grand-chose à ce sport, j’ai tout de même été impressionné par la qualité des verts, si impeccables que je les ai touchés pour m’assurer que ce n’était pas du gazon synthétique.

UN 9 TROUS ÉTONNANT

Dessiné par Réal Massé, le parcours à normale 3 a de quoi étonner avec ses ondulations marquées, créant une illusion d’optique mettant au défi même les golfeurs chevronnés.

Pour chacun des trous, on a le choix de cinq distances pour le coup de départ, ce qui permet aux golfeurs de s’ajuster selon leur niveau de jeu.

5 TRUITES ET UN LAMPION

Photo courtoisie, Alain Demers

Au cours de notre séjour, ma compagne, son fils Gaby et moi avons vécu une drôle d’histoire de pêche au lac à la Loutre. Nous sommes partis si tard après le dîner qu’il nous restait à peine deux heures et demie pour prendre notre quota de cinq grosses truites mouchetées. Ma compagne, qui est d’origine haïtienne, m’a lancé avec optimisme et humour : « Même s’il ne reste pas beaucoup de temps, Dieu va nous accrocher cinq truites à l’hameçon. » Comme de fait, cinq minutes avant la fermeture du lac à la pêche, nous prenions notre cinquième truite... Le lendemain, histoire de réagir aux propos de ma compagne, je me suis rendu à la petite chapelle de la pourvoirie pour allumer un lampion à 5 $...

S’UNIR À LA CHAPELLE

Photo courtoisie, Alain Demers

Avant notre départ, nous avons assisté à un mariage intime. Zita Villeneuve et Guy Leclerc, qui en étaient à leur troisième séjour de pêche à la pourvoirie, sont partis de Saint-Sauveur pour unir leur destinée, en présence de leur famille. Comme destination pour un mariage, c’est inusité et charmant.

EN BREF