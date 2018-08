Homosexualité et religion : une question

Le pape a dit que la seule chose à faire lorsqu'on croit que notre enfant est homosexuel est de l'envoyer chez le psychiatre...

Les gens ont — avec raison — pourfendu et ridiculisé la déclaration du «Saint Père». Il a reçu un tsunami de critiques.

J'ai une question, une seule : où sont ces gens lorsque des imams affirment la même chose (ou même pire) ? Pourquoi on ne les entend pas ?

Leur indignation est à deux vitesse ?

On critique l'homophobie du catholicisme, mais pas l'homophobie de l'Islam, c'est ça ?

Un blanc homophobe, c'est impardonnable... Mais un homophobe «racisé», c'est moins pire ? Ça fait partie de sa culture ? Faut le comprendre ? Faut être ouvert ?

Message à ceux qui trouvaient le Pape François ouvert et progressiste...

Un chef religieux est un chef religieux est un chef religieux...

TOUTES les religions monothéistes sont homophobes et sexistes. "Religion" et "Progressisme" vont autant ensemble que "Voile" et "Féminisme"...