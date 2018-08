Hyundai Elantra 2019: plus jolie, mais plus chère

Lors de notre passage en Alberta pour essayer le nouveau Santa Fe, Hyundai en a profité pour présenter la mouture 2019 de l’Elantra. En primeur, nous avons d’ailleurs eu l’opportunité de la conduire en exclusivité l’instant de quelques kilomètres.

Il est primordial de mentionner qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle génération, mais plutôt d’un rafraîchissement de mi-mandat. Soulignons que l’actuelle Elantra n’a que deux années derrière la cravate. Il faudra patienter encore un peu avant l’arrivée d’un modèle de nouvelle génération.

Une petite Sonata plus que jamais

Bien entendu, l’esprit de famille a toujours été présent chez Hyundai et il le demeure. Comme il s’agit d’une brève mise à jour pour 2019, les principaux changements sont esthétiques. À l’avant autant qu’à l’arrière, les similitudes avec la berline intermédiaire du même constructeur sont frappantes. On pourrait presque croire qu’on a mis une Sonata dans la sécheuse pour concevoir cette nouvelle Elantra.

À l’avant, on remarque que Hyundai a procédé à une refonte de sa calandre. Cette dernière est plus grande qu’auparavant. Quant à ses phares, ils sont plus étendus que sur le modèle qu’elle remplace.

Sur le coffre arrière, on a repris la même recette que celle appliquée à la Sonata, c’est-à-dire que le nom du modèle est mis bien évidence au centre. (Les lettres ne sont pas visibles sur les photos du véhicule essayé étant donné qu’il s’agit d’un modèle de préproduction). De nouveaux feux à DEL sont offerts seulement sur la version la plus cossue. Il en va de même pour les phares.

Dans l’habitacle, de très subtils changements ont été notamment apportés aux contrôles de ventilation et de volume. Seul un œil finement aiguisé sera à même de constater les différences.

Sous le capot

Sur le plan de la motorisation, on est en terrain plus que connu. En effet, on continue d’y retrouver le même moteur à quatre cylindres de 2,0 L qui anime l’actuelle Elantra. Celui-ci développe une puissance de 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied. De série, les Civic et la Corolla proposent respectivement 158 et 132 chevaux. Autrement dit, l’Elantra se trouve en plein centre.

Pour obtenir une plus grande cavalerie, il faut se tourner vers l’Elantra Sport qui propose un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L qui génère 201 chevaux et 195 livres-pied. En revanche, il faut minimalement débourser 25 000$ pour mettre la main sur l’une d’entre elles.

Aucune modification ne sera apportée à la version GT de l’Elantra pour la nouvelle année.

Le modèle essayé était doté de la boîte automatique à six rapports. Cette dernière n’étant pas des plus précises, il était parfois nécessaire de forcer manuellement les changements de rapports en conduite plus soutenue. Or, monsieur et madame Tout-le-monde n’y verront que du feu dans leur utilisation quotidienne. Il est pertinent de noter que cette boîte est offerte en option. De série, l’Elantra conserve la transmission manuelle à six rapports qu’elle offrait au cours des dernières années.

En attente des cotes de consommation

Étant donné qu’elle vient à peine d’être dévoilée, les cotes de consommation de l’Elantra 2019 n’ont pas encore été annoncées. Cela dit, comme aucun changement n’a été apportée à la mécanique, il est légitime de croire que sa consommation s’apparentera à celle du modèle actuel, soit environ 7,4 L/100 km en conduite combinée. À ce chapitre, la Civic, qui consomme 6,6 L/100 km, se classe aussi devant l’Elantra et la Corolla (7,5 L/100 km).

Un peu plus d’éléments de sécurité

Chez Hyundai, on présente la nouvelle Elantra comme étant plus sécuritaire que jamais. Ce n’est pas faux. Par contre, il faut débourser au minimum 21 949 pour obtenir une version dotée de l’ensemble SmartSense. Cette technologie comprend entre autres le freinage d’urgence autonome, l’avertissement en cas de collision frontale imminente, le suivi de voie et l’alerte de franchissement de voie.

Un grand coffre

L’Elantra a longtemps été reconnue pour le volume de sa valise. Rassurez-vous, elle demeure spacieuse. Avec un coffre pouvant loger jusqu’à 407 L, l’Elantra se range derrière la Civic qui peut accueillir jusqu’à 428 L. C’est nettement mieux que la Corolla qui ne peut charger que 369 L.

Pas la moins chère

De 2018 à 2019, le prix de base de l’Elantra grimpe de 1000$. Affichée à 16 999 $, elle perd ainsi son titre de compacte la plus abordable. Du côté de Honda, on offre la Civic à partir de 16 790 $. En ce qui concerne la Corolla, elle demeure plus dispendieuse que ses principales rivales avec un prix de 17 584 $. Elle se retrouve donc à nouveau entre deux chaises.

En bref

Bien que tous les goûts soient dans la nature, l’exécution de ce bref rafraîchissement nous apparait franchement réussie.

Toutefois, l’Elantra pouvait compter sur une solide valeur ajoutée par rapport à ses concurrentes jusqu’à présent: son prix. Ce ne sera plus le cas pour à partir de maintenant. Il sera intéressant de suivre son évolution dans ce segment immensément compétitif. Il ne serait pas étonnant d’observer la Civic gagner du terrain. Rappelons que l’Elantra est la troisième voiture compacte la plus vendue dans la province, derrière les Civic et Corolla.

Fiche technique

Nom: Hyundai Elantra 2019

Prix de base : 16 999$

Configuration : Véhicule à roues motrices avant avec motorisation à l’avant

Mécanique : Moteur à quatre cylindres de 2,0 L

Puissance/couple: 147 ch/ 132 lb-pi

Transmission : Manuelle à cinq rapports ou automatique à six rapports

Consommation d’essence annoncée: n/a

Garantie de base : 5 ans/100 000 km

Concurrence: Chevrolet Cruze, Honda Civic, Kia Forte, Mazda3, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta

Appréciation (sur 10)

Consommation d’essence : 7

Équipements : 7

Prix : 7

Style : 8

Confort (à l’avant) : 7

Confort (à l’arrière) : 6

Tenue de route : 7

Performance : 7

Espace de rangement : 8

Note globale : 7



Forces

Silhouette mise à jour

Garantie de longue durée

Bel aménagement intérieur

Faiblesses

Prix de base moins attrayant qu’auparavant

Peu de concrètes nouveautés pour 2019