Voici les 6 paires de jeans les plus «HOT» de l’automne

Qu’on se le dise, trouver une bonne paire de jeans peut rapidement devenir un casse-tête. De 1000 morceaux.

Une publication partagée par maddie (@maddieziegler) le 3 Févr. 2018 à 12 :23 PST

Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelles tendances et l’univers du denim n’en fait pas exception.

Pour vous aider dans cette quête, voici donc 6 paires de jeans qui feront assurément tourner les têtes cet automne:

1. Les jeans délavés à l'acide

Une publication partagée par Maeve Reilly (@stylememaeve) le 26 Août 2018 à 4 :23 PDT

L’effet délavé est de retour et s’invite dans le monde du denim. Il en a fallu peu pour que Hailey Baldwin l’adopte de la tête aux pieds pour une sortie avec son futur mari.

Pourquoi ne pas essayer un DIY de ce style, en recyclant une vieille paire de jeans un peu délavée? Une option pas chère pour moins dépenser!

105$ chez ASOS

2. Les jeans patchwork à plusieurs couleurs

Une publication partagée par Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) le 15 Mars 2018 à 2 :01 PDT

Fans de bricolage? Les jeans patchwork ou de type bloc de couleurs donneront l’impression que vous avez créé vos jeans de toute pièce!

En plus d’être originaux, ces jeans s’agencent avec à peu près tout et sont disponibles dans plusieurs coupes, selon ce qui vous fait le mieux.

49$ chez Forever 21

3. Les jeans droits avec le bas hautement roulé

Une publication partagée par Lauren Elizabeth (@laurenelizabeth) le 16 Mai 2018 à 2 :32 PDT

Si la tendance dans les dernières années était de rouler le bas de ses pantalons, celle de cet automne pousse le principe à l’extrême.

Pour avoir un maximum de style, il suffit de ne rouler qu’une seule fois le pantalon à coupe droite, et ce, le plus haut possible, question de voir une partie de la jambe au-dessus des bottillons.

En rabais à 70$ chez Simons

4. Les jeans «pantalon de travail» avec coutures apparentes

Une publication partagée par ★ E M I L Y C O C K L I N ★ (@emilycocklin) le 20 Mars 2018 à 5 :31 PDT

Directement piqués des années 2000, les jeans à poches, qui rappellent les pantalons cargo, ont gravement la cote en ce moment.

Si en plus, les coutures blanches sont apparentes sur un jean marine, c’est encore mieux!

82$ chez Urban Outfitters

5. Les jeans à coupe évasée

Une publication partagée par Haute Influence (@hauteinfluence_) le 3 Août 2018 à 6 :08 PDT

Ils ont tranquillement fait leur apparition dans la dernière année, mais cet automne, les jeans flare sont un must!

Qu’ils soient longs jusqu’aux pieds ou courts au-dessus de la cheville, ils assurent sans contredit le confort et le style.

30$ chez Forever 21

6. Les jeans bouclés à la taille

Une publication partagée par Louisa Jayne Heyworth (@louisajayne_) le 20 Avril 2018 à 4 :51 PDT

Les pantalons «paperbag» attachés à la taille ont déjà fait leurs preuves, mais voilà que ce style s’amène également dans le denim.

Plusieurs influenceuses ne jurent que par ces pantalons, qu’elles agencent à des escarpins et un joli crop top.

60$ chez Dynamite

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!