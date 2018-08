Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Merci patron!

La série d’événements au parc La Fontainte, le Théâtre de verdure dans le parc, tire à sa fin alors ne manquer pas cette occasion de voir le film français Merci patron!. Le long-métrage de François Ruffin raconte l’histoire d’un couple qui risque de perdre sa maison suite à la délocalisation de l’usine où il travaille. Un journaliste viendra s’en mêler pour essayer de les sauver. Un inspecteur des impôts belge, une bonne soeur rouge, la déléguée syndicale et d'ex-vendeurs à la Samaritaine aideront les amoureux à tenter de toucher le cœur du PDG de la compagnie où ils travaillent, Bernard Arnault.

Ce soir à 20h au parc La Fontaine dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Je sors

Cinéma

Un printemps d’ailleurs

Suite à des problèmes de fertilité et une séparation difficile, Li Fang, une immigrée chinoise qui habite Montréal depuis plus de dix ans, retourne vers ses origines pour chercher du réconfort auprès de ses proches. Émile Proulx-Cloutier incarne le rôle de l’ex-conjoint de Li alors que Wensi Yan est la protagoniste.

Sorti le 24 août

Cinéma

Breath

Ce film de Simon Baker basé sur le roman de Tim Winton raconter l’amitié qui se tisse entre deux jeunes adolescents qui ont soif d’aventures et un vieil aventurier qui adore le surf, incarné par Baker. L’homme leur transmettra quelques leçons importantes de la vie, dont celle de la mesure du risque.

Sorti le 24 août

Musique

August Knight

L’auteur-compositeur-interprète torontois August Knight est de passage à Montréal ce soir. L’homme est présentement à l’écriture d’un nouvel album, alors il présentera sûrement quelques nouvelles compositions lors du concert en formule solo et acoustique.

Ce soir à 19h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

Musique

Bastard, Nightbreaker et The Pop Sicles

L’Escogriffe vous réserve une soirée heavy métal et rock’n roll ce soir avec les groupes montréalais Bastard, The Pop Sicles et Night Breaker. C’est seulement 5$ pour passer un lundi soirée à se défouler au rythme des riffs endiablés des groupes locaux qui monteront sur scène.

Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Musique

Lancement du nouvel album de Marcel Beaulieu

L’auteur-compositeur-interprète Marcel Beaulieu lancera un nouvel album ce soir. Cet opus, intitulé Sur la troisième avenue, présente 10 chansons réfléchies avec des paroles de qualités. Les thèmes abordés sont beaucoup associés aux petits bonheurs de la vie pour nous mettre un sourire lors de son écoute.

Ce soir à 17h au Verre Bouteille, 2113 avenue Mont-Royal Est

Je reste

Télé

Lumière sur... Michel Tremblay

Pour souligner le 50e anniversaire de la pièce de théâtre Les belles-sœurs ICI Artv présente deux épisodes de la série Lumière sur avec Michel Tremblay puis sur Rita Lafontaine. Le dramaturge québécois a marqué l’univers théâtral du Québec entre autres en incluant du joual dans ses œuvres. L’actrice pour sa part est devenue la muse de M. Tremblay, alors qu’une quinzaine de rôles ont été écrits pour elle pour l’homme de lettres.

Ce soir à 20h30 puis 21h30 sur les ondes d’ICI Artv

Livre

La vie secrète des animaux

L’écologie vulgarisateur allemand Peter Wohlleben nous fait voir sous un tout autre angle les animaux. Les animaux ont-ils des émotions? Que ce passe-t-il dans leur tête? L’auteur a observé les bêtes dans la forêt et dans sa ferme et fait des révélations intéressantes dans son livre. Par exemple, un hérisson hibernant serait en mesure de faire des cauchemars.

Sorti le 22 août

Album

Ryobra d’Orkestar Kriminal

Faites un voyage en Russie à l’époque du régime soviétique avec ce nouvel album d’Orkestar Kriminal. Le mot Ryobra signifie une méthode clandestine pour distribuer la musique prohibée au pays. Les 10 chansons de l’opus sont des reprises de ballades de l’époque chantées en yiddish, en grec, en pachtou, en russe et en espagnol.

Sorti le 24 août