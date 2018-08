Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

L’ultime voyage

Un tailleur de Buenos Aires que la famille compte placer dans un foyer pour personnes âgées bientôt décide de partir en Pologne. Il souhaite ardemment retrouver l’homme qui lui a sauvé la vie il y a plus de 70 ans à Auschwitz. L’homme de 88 ans avait promis à son ami d’enfance de le revoir un jour et de lui raconter la vie qu’il a vécu grâce à lui et le courage qu’il avait eu à l’époque de la guerre.

Sorti le 24 août

Je sors

Cinéma

Papillon

Un Parisien, voyou et malfaiteur, est condamné à la prison à vie sur l’île du Diable en Guyane dans des conditions inimaginables. Pourtant, l’homme surnommé Papillon en raison d’un tatou qu’il a sur la poitrine n’a pas commis le meurtre pour lequel on l’accuse. Avec l’aide d’un ami rencontré en prison, Papillon essayera de s’échapper.

Sorti le 24 août

Improvisation

Grande finale – Cabaret Tandem

La saison de la ligue d’improvisation au décorum inspiré par le cyclisme tire à sa fin. Ce soir, les huit duos s’affronteront pour une lutte à finir, afin de mettre sur la coupe remise aux vainqueurs. Sous forme de cabaret, la soirée ce déroulera sous forme d’éliminatoires où le public devra voter. La compétition et le niveau de jeu risquent d’être à leur meilleur. À ne pas manquer!

Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Littérature

Clickbait

Ce soir le texte de Mathieu Héroux, Clickbait, est mis en lecture par Olivier Arteau. Son histoire raconte l’adaptation que Lenni a à vivre lorsqu’il déménage en ville pour commencer son secondaire IV. Après le divorce de ses parents, son père s’est éclipsé en ne lui laissant qu’un cellulaire. Cependant, c’est grâce à cet outil qu’il se fera des amis avec qui il tentera d’atteindre un nombre de « views » astronomique sur les médias sociaux.

Ce soir à 17h30 au Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Humour

Tétreaultfest

Le jeune humoriste et comédien Samuel Tétreault a décidé de lancer son propre festival après avoir faire plusieurs soirées d’humour au Québec et même une fois à New York. Ainsi, l’humoriste présente Tétreaultfest un festival entièrement consacré à Samuel Tétreault, un spectacle de 60 minutes. Il sera présenté ce soir pour la toute première fois puis demain soir.

Ce soir à 20h au Broue Pub Brouhaha, 5660 avenue de Lorimier

Cinéma

Sashinka

Sasha, une jeune musicienne, se prépare à faire le concert le plus important de sa carrière quand sa mère débarque chez elle sans prévenir. La jeune femme de 22 ans devra alors s’assurer de rester concentrer sur son concert pour les dernières 24 heurs qui restent, même si le passé qu’elle tente d’oublier vient la hanter avec l’arrivée de sa maman.

Aujourd’hui à 12h05, 15h50 et 19h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Je reste

Album

Tentation du Yves Lambert Trio

Le Yves Lambert Trio présente encore une fois un nouvel album festif qui donnera envie à tous ceux qui l’écouteront de se déhancher un peu. Le leader du groupe qui est devenu la figure emblématique de la musique traditionnelle québécoise s’est inspiré des chansons traditionnelles du 19e siècle pour composer ce nouvel opus de 10 chansons.

Sorti le 24 août

Livre

Quatre Mélanie et demie de Justin Laramée

Ce premier titre de Justin Laramée raconte l’histoire de quatre Mélanie habitant à Gatineau. Le lecteur passera d’une partie de chasse à un party de bureau, puis à un moment entre frère et sœur sans les parents lors d’un orage puis dans un stationnement après une conférence. L’auteur nous fait rire, pleurer et nous choque parfois avec une vérité crue.

Sorti le 22 août

Jeu de société

Black Stories : Autour du monde

Ce nouvel opus de la série Black Stories présente 50 énigmes qui s’inspirent de vraies coutumes et lois dénicher dans 50 régions un peu moins connues de la planète. Ce jeu qui permet de jouer en gros groupe vous permettra de voyager un peu sans quitter votre chaise.

Sorti cet été