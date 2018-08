Jour J – 35 : La séduisante gratuité

Décidément, les partis politiques rivalisent d’imagination pour présenter des mesures séduisantes aux électeurs. Parmi ces mesures, plusieurs concernent la gratuité. Maternelle et CPE gratuits pour les enfants de 4 ans, dentiste gratuit pour les enfants et les aînés en situation précaire, système d’éducation gratuit, etc.

Mais qui peut être contre la vertu et la tarte aux pommes ?

Gratuit pour qui ?

Quelle que soit la proposition présentée, elle est toujours assortie d’un coût. Pour l’État, donc pour les contribuables.

Dire d’un service qu’il est gratuit, c’est simplement dire que son coût est déplacé vers un autre payeur ou vers un autre moment. Parce qu’en fin de compte, tout à un prix et ce que l’utilisateur ne paie pas finit par lui coûter quelque chose, un jour ou l’autre.

Quand Manon Massé annonce la gratuité scolaire pour tous du CPE au doctorat, ce qu’elle vous dit c’est que le parent ou l’étudiant ne paieront pas l’établissement. Mais s’ils ne paient pas, pensez-vous que ça rend le service gratuit ?

En fin de compte, le contribuable va devoir acquitter la facture, avec ses taxes ou ses impôts. Sinon, il devra compenser le coût des nouveaux services gratuits en se privant de services déjà existants ou à venir. C’est le coût d’option. C’est notamment en éliminant le projet de 3e lien entre Québec et Lévis que Québec solidaire dit pouvoir payer les frais de scolarité de tous les Québécois.

Pourtant, c’est séduisant la gratuité. Ça donne l’impression de gagner à la lotto ou de recevoir un chèque par la poste.

Le coût et la valeur

Ce qui a un coût a également une valeur.

D’ailleurs, le gouvernement libéral actuel prévoit déjà informer les citoyens qui visitent le réseau de la santé de la valeur des services qu’ils y reçoivent. L’objectif est de sensibiliser les patients au coût réel du service qui leur semble gratuit et de démontrer la grande valeur (lire ici la qualité) des soins qui leur sont prodigués.

Ce faisant, on espère revaloriser le réseau et diminuer les quelques abus de fréquentation ou motiver le choix de la bonne porte d’entrée par l’usager (clinique sans-rendez-vous, GMF, urgence).

Est-ce qu’une éducation gratuite pour tous est une idée séduisante ? Tout à fait.

Est-ce qu’il s’agit de la panacée tant espérée aux taux élevés de décrochage scolaire avant l’université ? Probablement pas puisque le coût des études est rarement le seul frein à la réussite.

Est-ce que la valeur des diplômes québécois serait affectée par un système gratuit ? Il y a tout un débat à faire là dessus.

Par ailleurs, il nous faut aussi réfléchir au coût social de la poursuite des études par un plus grand nombre. Notamment, quel effet aurait une telle mesure sur le marché du travail qui se verrait rapidement ponctionné de nombreux travailleurs alors que nous vivons déjà une pénurie de main-d’œuvre.