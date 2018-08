Kim Rusk dévoile le prénom de son enfant à naître et c'est trop cute

Si vous ne le saviez pas, Kim Rusk attend son tout premier enfant avec son conjoint de la dernière année, Jeremie Capony.

L’animatrice a déjà révélé qu’elle attendait une fille cet automne. La petite Tiffany, issue d’une union précédente du combattant d'arts martiaux mixtes, aura donc une petite sœur!

Lors de son shower de bébé, quelques invités ont dévoilé le prénom de l’enfant à naître. Le premier enfant du couple Rusk-Capony se prénommera Billie et son arrivée est prévue pour le mois d’octobre!

Les futurs parents étaient d’ailleurs très bien entourés lors des célébrations en prévision de la naissance de leur bébé.

Kim Rusk a d'ailleurs récemment mis en vente son condo d"Hochelaga-Maisonneuve dans le but, on se doute bien, de trouver un nid plus grand pour leur famille qui s’agrandit.