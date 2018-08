La bataille des gagne-petit

Quelque 800 000 travailleurs québécois gagnent moins de 15 $ l’heure, dont 230 000 doivent se contenter du salaire minimum de 12 $ l’heure, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Question électorale : pour ou contre le salaire minimum à 15 $ l’heure au Québec, soit 3 $ de plus que le seuil actuel ?

En ce début de campagne électorale, il me semble pertinent de connaître la position officielle de chacun des partis sur cette question qui revient régulièrement dans l’actualité.

D’autant pertinent que trois provinces canadiennes vont atteindre le seuil des 15 $, soit l’Alberta le 1er octobre prochain, l’Ontario le 1er janvier 2019 et la Colombie-Britannique le 1er juin 2021.

Des quatre partis politiques présents à l’Assemblée nationale, seuls le Parti québécois et Québec solidaire ont pris jusqu’à présent une position favorisant la hausse du salaire minimum à 15 $. Et comme rien ne laisse présager qu’ils vont changer d’opinion sur ladite question, on peut dire que les grands défenseurs du salaire minimum à 15 $ peuvent au moins compter sur l’appui du chef péquiste Jean-François Lisée et de la chef des solidaires, Manon Massé.

Mais chez les libéraux et les caquistes, les deux partis qui mènent actuellement dans les sondages, j’ai vraiment hâte de voir si leurs chefs vont continuer de s’y opposer.

L’appui de taillefer

Philippe Couillard et son gouvernement ont préféré opter pour une hausse graduelle visant à atteindre 50 % du salaire horaire moyen le 1er mai 2020, sans l’excéder. On vise ici un seuil de 12,75 $.

Mais son bras droit et président de la campagne électorale du PLQ, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, lui, s’était prononcé en faveur du seuil des 15 $ l’heure, donnant ainsi son appui aux syndicats qui revendiquent un tel salaire minimum.

Est-ce que Philippe Couillard va s’inspirer de la position de son président de campagne pour réviser son opposition au seuil des 15 $ ? En campagne électorale, tout est possible !

Le meneur de la présente course électorale, le chef caquiste François Legault, s’est également opposé au relèvement du salaire minimum à 15 $.

Lors d’une visite à Shawinigan en août 2016, François Legault s’était prononcé contre la proposition d’Alexandre Taillefer d’augmenter le taux horaire minimum à 15 $.

« Je ne pense pas que c’est une bonne idée », avait-il dit. De plus, rapportait Le Nouvelliste, M. Legault avait affirmé qu’une telle mesure nuirait à l’emploi, particulièrement chez les jeunes dont une forte proportion travaille au salaire minimum. Il craignait la disparition d’emplois pour les jeunes.

Legault et son chassin

Photos Agence QMI, Joël Lemay Chose certaine, ce n’est pas son candidat vedette, Youri Chassin, qui va le convaincre de changer d’avis. L’ex-directeur de la recherche à l’Institut économique de Montréal avait écrit en décembre 2016 : « Personnellement, je trouve dommage que le gouvernement lui-même se soit montré incapable de parler de ses propres programmes (sociaux), pour montrer que le salaire minimum à 15 $ n’est rien d’autre qu’une solution à la recherche d’un problème (vivre sous le seuil de faible revenu) qui n’existe pas vraiment. »

S’appuyant sur une étude de Luc Godbout et Suzie St-Cerny, de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, l’économiste Chassin affirme qu’il faut tenir compte de la fiscalité et des diverses prestations gouvernementales qui bonifient le revenu des gens à faible revenu. Comme quoi, laisse-t-il entendre, il ne faut pas se baser sur le salaire minimum pour évaluer si une personne est pauvre ou non !

Les adversaires

Pour les groupes appuyant les 15 $ l’heure, à savoir les centrales syndicales (CSN, FTQ, CSD, CSQ), les syndicats des employés du gouvernement SFPQ et SPGQ, le Collectif pour un Québec sans pauvreté et le Front de défense des non-syndiqué(e)s, la coalition de plus de 25 groupes populaires, le Frappru, la Coalition 15 +..., il ne fait pas de doute qu’un salaire minimum à 15 $ ne nuirait aucunement à l’économie québécoise.

C’est ce que l’IRIS a démontré dans une récente étude.

Dans le clan des opposants, comme le Conseil du patronat, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, l’Institut économique de Montréal, l’Institut Fraser, etc., hausser le salaire minimum à 15 $ nuirait, au contraire, à l’économie.

Et plus particulièrement le secteur du commerce de détail qui, selon eux, en sortirait grandement perdant !

Quelques chiffres

12 $ | Salaire minimum au Québec depuis le 1er mai

24,94 $ | Salaire horaire moyen au Québec en 2017

233 200 travailleurs québécois touchent le salaire minimum

58 % d’entre eux sont des femmes

40,1 % des travailleurs au salaire minimum ont plus de 24 ans