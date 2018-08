La CAQ promet jusqu’à 1200 $ par enfant à partir du deuxième enfant

BROMONT – François Legault fait plus que doubler la mise: au 150 $ à 300 $ par enfant promis par Philippe Couillard, il propose plutôt un montant annuel supplémentaire de 1200 $ par enfant à compter du deuxième enfant.

Cette somme sera versée par le biais du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants (CIRSE). La CAQ estime que le système actuel est régressif et inéquitable «car les montants minimum et maximum» du programme sont moins élevés pour les 2e enfants et les suivants.

La CAQ va donc remplacer le CIRSE par un nouveau programme, «l’allocation famille». «Un programme plus généreux, plus équitable et plus simple que le régime libéral de crédit d’impôt, surtout pour les 2e enfants et les suivants», note le parti.

«Concrètement, un gouvernement de la CAQ offrira, pour les parents qui ont un revenu familial de 107 000 $ ou moins, un montant supplémentaire de 1200 $ annuellement, par enfant, à compter du deuxième enfant. Une famille avec trois enfants touchera donc plus de 2400 $ de plus par année», écrit la CAQ.

Cette allocation famille coûtera 763 M$ par année au trésor public, selon la CAQ

Montant maximum actuel Montant maximum avec la CAQ - Différence

1er enfant : 2430 $ 2430 $ (+0)

2e enfant : 1214 $ 2430 $ (+1216$)

3e enfant : 1214 2430$ (+1216$)

4e enfant : 1821 $ 2430 $ (+609 $)

Montant minimum actuel Montant maximum avec la CAQ

682 $ 1000 $ (+318$)

630 $ 1000 $ (+370 $)

630 $ 1000 $ (370 $)

630 $ 1000 $ (370$)