La Ford GT rend hommage à son passé avec une nouvelle édition limitée

Pour les deux prochaines années seulement, Ford produira une édition Heritage de l’actuelle GT. Elle sera facilement reconnaissable grâce à son coloris emprunté à Gulf, soit un agencement de bleu pâle et d’orange.

La mise en marché de cette édition spéciale a pour but de souligner le cinquantième anniversaire de la première victoire de la Ford GT40 aux couleurs de Gulf en 1968. En 1969, elle a d’ailleurs répété ce même exploit. Fait à noter, il est rare qu’une même voiture remporte plus d’une fois cette course.

Histoire de pousser l’exercice, Ford différenciera quelque peu les modèles produits en 2019 de ceux produits en 2020. En effet, les GT Heritage 2019 porteront le numéro 9. L’année suivante, elles afficheront le numéro 6. Ces deux chiffres correspondent aux numéros revêtus par la Ford GT40 qui s’est illustrée à la fin des années ’60.

Ford GT40 Ford

On remarque aussi la présence d’étriers de couleur orange.

Dans l’habitacle, les sièges, le tableau de bord, les piliers, la voûte et le volant sont enveloppés d’alcantara.

Ford GT Heritage 2019 Ford

Comme c’était aussi le cas avec la précédente GT produite en 2006, il s’agira d’une édition limitée. Du côté de Ford, on ne s’est toutefois pas fixé un nombre maximal d’unités. En revanche, le gestionnaire des communications de Ford a spécifié que la capacité de production de ce modèle n’était que d’un seul exemplaire par semaine. Autrement dit, il y aura un maximum de 104 Ford GT Heritage assemblées au cours des deux prochaines années.

Au chapitre de la motorisation, aucun changement ne sera apporté. Elle continuera d’être animée par un V6 EcoBoost biturbo de 3,5 L qui développe 647 chevaux-vapeur et 550 livres-pied. Sa boîte automatique à double embrayage à sept rapports transmet toute la puissance aux roues arrière.

Ford GT Heritage 2019 Ford

En 2017, Ford a aussi produit une version Heritage de la présente génération de la GT. Elle visait à rendre hommage à la Ford GT40 qui a remporté la prestigieuse épreuve des 24 Heures du Man en 1966. Comme la voiture de course, la GT Heirtage portait le numéro 2.

Bien entendu, la Ford GT ne convient pas à tous les portefeuilles. Pour le moment, le prix officiel de la Ford GT Heritage 2019 n’a pas été dévoilé. En revanche, le prix de départ du modèle avoisine les 450 000 $ US, soit près de 588 000 $ CAN.