La pirouette de Julien

Le revirement subit de Jonatan Julien par rapport au troisième lien, qui coïncide avec son passage à la CAQ, remet une fois de plus en question la pertinence d’un projet qui dans le passé n’avait jamais été porté par des élus de la rive nord.

L’ex-vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec s’est prêté à une gymnastique intellectuelle très peu convaincante. Contrairement à ce qu’il affirmait en juin, comme conseiller indépendant, M. Julien croit désormais qu’on ne doit étudier qu’un lien à l’est et commencer la construction au cours d’un premier mandat.

Pour justifier cette pirouette, le candidat caquiste a fait valoir qu’il était auparavant un élu à la Ville de Québec et que, dans un gouvernement de la CAQ, il représenterait plutôt les intérêts régionaux.

Faut-il le lui rappeler ? Québec – deuxième ville en importance au Québec et capitale nationale – pèse pour beaucoup dans les intérêts et le développement économique de la grande région. Un gouvernement ne pourrait en faire fi, qu’il soit caquiste ou pas.

Et si on en venait à la conclusion qu’un troisième lien avec la Rive-Sud dans l’est n’aurait d’autre impact, pour les citoyens de Charlesbourg, de Beauport et de La Côte-de-Beaupré, que d’ajouter des milliers de véhicules sur les routes aux heures de pointe ? M. Julien n’en aurait cure ?

Mauvais film

Pour Jean-Pierre Lessard, économiste et associé fondateur chez Aviseo Conseil, dans un esprit de saine gestion des finances publiques, il faut au contraire regarder toutes les options pertinentes. Il faut aussi prendre le temps nécessaire.

« Il y a eu beaucoup d’histoires d’horreur dans le passé, et là, on dirait qu’on veut rejouer dans ce film en accélérant, alors que le dossier d’affaires n’est pas commencé et que l’analyse des besoins n’est pas faite. »

On doit d’abord mettre en place le système de transport en commun, le connecter avec la Rive-Sud et constater les impacts. C’est ce que prônait le maire Gilles Lehouillier lui-même, avant de virer son capot. Un lien routier, rappelons-le, ne permet pas de régler les problèmes de congestion et ne constitue pas un outil de développement économique, ce dont témoigne une littérature abondante.

Mais alors, dites-moi, pourquoi vouloir d’un troisième lien ? Le mystère demeure entier.