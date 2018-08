L’ado quitte la maison, comment bien l’encadrer?

En collaboration avec

Voilà. Ce moment est arrivé. Votre jeune veut voler de ses propres ailes et s’installer en appartement.

Or, il est bien loin le temps où vous avez quitté le nid familial et avez eu besoin de conseils. Si aujourd’hui certains éléments vous semblent aller de soi, rappelez-vous la frénésie (et avouons-le, l’inexpérience) qui habitent les jeunes adultes qui partent pour la première fois en appartement.

Voici donc quelques astuces à transmettre à vos enfants afin d’assurer leur sécurité financière dans cette nouvelle étape de vie – tout en leur laissant la liberté qu’ils cherchent tant!

fizkes - stock.adobe.com

Valider la conformité du bail et de l’appartement

Il vaut toujours mieux signer un bail valide avec le propriétaire, s’assurer que le nom de tous les colocataires y est inscrit et que chaque colocataire signe le bail. Bien que la bonne entente règne lors de la visite de l’appartement, un bail écrit, négocié et signé permet d’éviter les pépins potentiels et d’avoir des recours en cas de litige.

Si le montant du loyer est acquitté en argent comptant, il est fortement recommandé d’exiger que le locateur remette un reçu détaillant le montant et la date.

Il est préférable de dresser l’état des lieux avec le propriétaire lors de la visite de l’appartement, avant de signer le bail. C’est le moment idéal pour souligner les défauts de l’appartement et pour demander des réparations.

L’inspection visuelle des lieux est également une bonne occasion de vérifier que l’appartement est exempt de vermines. Au minimum, le locataire doit prendre des photos de l’appartement avant d'emménager. À cet égard, il est toujours utile de se rappeler les risques associés au fait de récupérer un canapé laissé sur le trottoir ou une commode trouvée dans une ruelle.

zinkevych - Fotolia

Garantir la protection des gens et des biens

Il est impératif de vérifier si l’appartement est doté d’un détecteur de fumée fonctionnel. Le cas contraire, il faut en aviser le propriétaire afin de corriger rapidement la situation.

Pour les impondérables comme un vol ou un incendie, l’assurance habitation demeure incontournable, même s’il s’agit d’une location. L’assurance habitation couvre notamment, mais non exclusivement, les biens personnels comme les meubles, les appareils électroniques, les vêtements, les articles de cuisine, les livres et les bijoux.

Pour faciliter l’état des biens à assurer, il est préférable de dresser une liste des biens et de les photographier.

Une partie des vols à domicile se produisent dans des résidences où les portes ou les fenêtres n’étaient pas verrouillées. Une dernière vérification avant de quitter l’appartement est donc toujours de mise.

Aussi, même si cela est populaire dans les films, il vaut mieux éviter de cacher un double de clé sous le paillasson.

Unsplash

Payer les factures à temps

Il est recommandé de toujours payer le loyer à temps et en entier. Contrairement à une fausse croyance, retenir une partie du loyer pour pallier une faute du propriétaire est fortement déconseillé.

Il est préférable de payer les factures d’électricité, de chauffage et de télécommunications à temps. En défaut de paiement, les frais de pénalité et les intérêts s’accumulent rapidement.

Pour échapper aux frais de pénalité, il est aussi sage de vérifier chaque mois que les fonds nécessaires sont présents dans le compte avant un prélèvement automatique.

Pour limiter les dépassements de données, il est recommandé de sécuriser la connexion Internet avec un bon mot de passe et de ne pas trop le partager – on évite ainsi les frais liés au dépassement de données.

Prévoir l’imprévisible

Un budget donne un portrait réaliste de la situation financière et en facilite la gestion. En identifiant les principaux postes budgétaires de la vie en appartement, il est plus simple de calculer les montants à y consacrer.

Idéalement, le budget devrait prévoir un fonds d’urgence monétaire qui pourra combler quelques aléas du quotidien, comme une laveuse qui ne lave plus ou un frigo plus trop froid.

En cas de dégât d’eau ou de bris dans l’appartement, il est utile d’avoir à portée de main les coordonnées du propriétaire.

Quelques accessoires peuvent aussi simplifier les épreuves de la vie en appartement comme un siphon de toilette et un coffre à outils avec les essentiels.

Fotolia

Connaître les jours clés

En s’installant dans un nouveau quartier, il est juste de s’informer sur le site Internet municipal ou auprès des anciens locataires à propos des jours de collecte d’ordures, de recyclage et de compostage.

Aussi, il vaut mieux tout sortir à temps. Cela évite les asticots dans les poubelles et les contraventions que certains fautifs reçoivent s’ils déposent les déchets au mauvais moment.

Il faut également porter attention à l’horaire de stationnement dans la rue et en prendre bonne note pour prévenir d’éventuelles contraventions.

Être un bon voisin

En ville comme en banlieue, il est permis de faire la fête dans un appartement. Or, il vaut mieux prévenir les voisins et limiter le bruit ambiant, surtout après 23h. Le bon voisinage est toujours une bonne pratique!

Tôt ou tard, les enfants quittent le domicile pour s’installer en appartement. N’oubliez pas que malgré ce qu’il appert, vos conseils sont utiles et leur permettent de bien s’établir, en toute sécurité.

Bon courage... à vous, car après tout, le plus dur, c’est de les voir partir!

