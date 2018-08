Le bon air de la campagne

Ah, que j’aime ça, les campagnes électorales !

Ça me donne confiance dans l’avenir.

Pendant six semaines, tous les partis connaissent les solutions à tous nos problèmes.

On va faire ci, on va faire ça, on va régler ci, on va régler ça.

Ça fait des années que le système de santé est tout croche, mais ne craignez rien, on a la solution, on vient tout juste de la trouver.

On s’est trompés toutes ces années, ce n’est pas un médecin qu’il fallait comme ministre, c’est une gestionnaire !

Votez pour nous, vous allez voir : tout va changer, vous n’en reviendrez pas...

TRAPPES À TOURISTES

Les politiciens me font penser aux serveuses qui racolent les touristes à l’entrée des restos.

Elles vous promettent le repas de votre vie, mais quand vous recevez enfin votre plat après une heure d’attente, vous vous rendez compte que le mets que vous avez commandé ne ressemble absolument pas aux photos exposées dans la vitrine.

La bouffe est tiède, les pasta trop cuites, les crevettes congelées, les produits pas frais, le pain rassis, les ustensiles sales, les portions ridicules...

La job de ces serveuses n’est pas de vous faire vivre une expérience gastronomique mémorable. C’est de vous faire entrer dans le resto, c’est tout.

Assieds-toi, passe ta commande, paie et sors. Un autre poisson va prendre ta place.

Après ça, on déplore le fait que les électeurs soient cyniques...

Comment peut-on ne pas l’être ?

Trois minutes après que le parti X nous présente sa nouvelle tête d’affiche, « une personne de conviction », on apprend que l’individu en question a « cruisé » deux autres formations au cours des derniers jours !

C’est la fameuse phrase de JFK, mais à l’envers. « Ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre parti, mais ce que le parti peut faire pour vous ! »

Gertrude Bourdon n’a même pas été élue que les libéraux la présentent déjà comme la future ministre de la Santé !

Il y a deux semaines, la plupart des gens ne connaissaient pas son nom, et là, on la présente comme la femme qui va régler tous les problèmes qui affectent le système de santé depuis des décennies, quel que soit le parti au pouvoir ?

Woah...

NOËL EN SEPTEMBRE

Autre truc extraordinaire, dans les campagnes électorales : l’argent n’est pas un problème.

Des cadeaux, en veux-tu, en v’là.

La maternelle obligatoire dès quatre ans, l’éducation gratuite de la première année à la fin du doctorat, des maisons de luxe pour personnes âgées, des éducateurs spécialisés dans toutes les écoles...

On va payer ça comment ?

Ah, bof, faites-nous confiance, vous verrez, ça ne vous coûtera pas un sou de plus, juré craché, ça va s’autofinancer comme le Stade...

Bien oui, Chose. Comme si on avait une belle grosse poignée dans le dos.

Tous les quatre ans, on nous présente le même film. Et on devrait faire comme si on ne connaissait pas la fin ?

Le bateau coule, Leonardo meurt de froid et la vieille lance son collier dans la mer.

On le sait, vous le savez, nous le savons tous.

Arrêtez de nous prendre pour des caves.