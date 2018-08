Le début de la fin des vieux partis?

Dans Jean-Lesage à Québec, la lutte s’annonce serrée entre la CAQ et Québec solidaire, si on se fie à un sondage mené jeudi dernier par Mainstreet auprès de 635 électeurs et électrices de la circonscription où j’habite.

À la vue de ce sondage, et malgré tous les bémols à ce type de sondage « maison » commandé par un parti politique de surcroît, sommes-nous tout de même en train d’assister dans Jean-Lesage au début de la fin des vieux partis que sont le PLQ et le PQ?Le « vrai » changement?

Ce sondage a été réalisé suite à l’annonce par le PLQ de sa candidate controversée, Gertrude Bourdon.

Rappelons que celle-ci aurait d’abord flirté avec la CAQ avant de choisir le PLQ avec la promesse d’être ministre de la Santé si son parti remporte les élections le 1er octobre.

Dans le sondage, Mme Bourdon arrive troisième (18%) et le PQ dernier (12%) parmi les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale.

La candidate de la CAQ est première avec 25% d’appuis et Sol Zanetti de QS est second avec une récolte de 21%.

Notons que ce sondage comporte une marge d’erreur de 4,2% et que, comme tous les sondages, n’est qu’une « photo du jour » et non une prédiction du résultat final. Une campagne électorale, c’est long et tout peut arriver.

Sachant cela, je pense de plus en plus que nous sommes peut-être sur le point d’assister au début d’une « révolution électorale » au Québec et à un signe annonciateur de l’usure des deux vieux partis.

Serait-ce simplement cela, dans le fond, qu’on appelle le « changement »?

Lancement de la campagne solidaire dans Jean-Lesage

Ce sondage a fouetté les troupes solidaires réunis hier pour le lancement de la campagne de Sol Zanetti, l’ancien chef d’Option nationale, aujourd’hui candidat pour QS dans Jean-Lesage.

Photo courtoisie Camille L. De Serres

Pour la centaine de personnes réunies, la seconde place au sondage avive l’espoir qu’elles peuvent « repousser ensemble la limite du possible », comme l’a dit Sol Zanetti dans son discours.

Pour le candidat de QS, il est possible de « démontrer au reste du Québec que la ville de Québec n’est pas seulement une ville conservatrice, mur-à-mur. Que ça peut être un endroit où tout peut commencer. », faisant allusion certainement au fait que Québec solidaire travaille très fort pour faire élire un premier député hors de Montréal.

Une « révolution » électorale

Si la tendance se maintient d’ici la fin de la campagne, nous pourrions assister dans Jean-Lesage à quelque chose de nouveau et d’unique.

Jamais dans l’histoire électorale du Québec, à ma connaissance, les deux vieux partis fermeraient la marche le soir des élections, derrière deux autres partis venus plus récemment déranger « l’ordre établi » entre les Rouges et les Bleus d’une autre époque.

Pour celles et ceux qui avaient l’habitude de « voter stratégique », ça devient pas mal embêtant. J’ai bien hâte de voir à la fin de la campagne, quand ça va se corser dans les sondages, les appels des partis à ce vote « stratégique » qui veut que l’on mette notre « X » à côté de celle que les sondages donnent gagnante au lieu de celui qui présente des propositions les plus proches de nos valeurs.

Le bipartisme au Québec semble bel et bien révolu. Ça représente une avancée pour la démocratie, pour les citoyennes et les citoyens. Et si c’était ça la véritable révolution?