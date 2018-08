Les besoins

On dit souvent « les choses qu’on a besoin », remarque un lecteur, C. Boily, comme, plus tôt, une lectrice, D. L. Plamondon. « La langue française accepte-t-elle que le pronom relatif que se substitue à dont ? » se demandent-ils. Non... ou plutôt oui, mais seulement par besoin d’éviter la redondance, comme nous le verrons à la fin de cette chronique. Le pronom relatif que, rappelant un nom qui le précède, est complément d’objet direct. Ex. : Les biens qu’on possède (on possède quoi ? les biens [complément d’objet direct], nom représenté par que). Le pronom relatif dont, qui remplace aussi un nom qui le devance, s’emploie avec un verbe qui serait suivi par la préposition de. Ex. : Les amis dont on s’ennuie (on s’ennuie de qui ? des amis). On ne dira pas « les amis qu’on s’ennuie ». Cependant, pour éviter une répétition de la préposition de, on n’emploiera pas dont pour remplacer un nom précédé lui-même de la préposition de. On ne dira pas « c’est de votre aide dont j’ai besoin », mais « c’est de votre aide que j’ai besoin ».