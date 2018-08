Impossible de passer à côté de cette routine beauté quand vous êtes pressées le matin

La transition entre la liberté de l’été et le retour en classe n'est pas toujours facile à faire, mais on est là pour vous sauver la vie avec un look ultrarapide à réaliser le matin avec seulement 5 produits.

À recréer dans le métro ou entre deux bouchées de votre toast à l'avocat!

Une publication partagée par ALEXANDRA 🌸 LAROUCHE (@alexandralarouche) le 29 Août 2017 à 8 :46 PDT

1. Un spray pour préparer la peau et fixer le maquillage

Une publication partagée par M·A·C Cosmetics Canada (@maccosmeticscanada) le 12 Juil. 2018 à 12 :01 PDT

Puisque le temps est compté, il faut choisir des produits qui ont plus d'une utilité! On prépare donc la peau avec un spray qui agit en tant que base, mais qu'on va pouvoir utiliser à nouveau en touche finale comme le spray Prep + Prime de MAC (30$).

2. Un fond de teint

Une publication partagée par NYX Professional Makeup Canada (@nyxcosmetics_canada) le 26 Juin 2018 à 6 :47 PDT

Pour aller vite, on aime bien l'idée d'un fond de teint en gouttes. On peut contrôler la quantité pour la couvrance désirée, puis choisir notre outil favori pour la finition.

On aime le Controle Total de Nyx (17$) parce qu'il reste mat toute la journée.

3. Un bâton multi-usages

Une publication partagée par Bite Beauty (@bitebeauty) le 3 Sept. 2017 à 2 :06 PDT

On le dira jamais assez: les produits aux multiples utilités sont vos meilleurs amis pour les matins où le cadran n'a pas sonné. Le Multistick de Bite Beauty (28$) est parfait puisqu'il s'applique sur les joues, les lèvres ET les yeux!

On choisit un neutre ou un rosé pour un look monochrome tendance et naturel.

4. Un illuminateur

Une publication partagée par L'Oréal Paris Makeup (@lorealmakeup) le 17 Juin 2018 à 3 :50 PDT

Il n'y a pas de doute, on peut vraiment changer un look avec de la brillance grâce à un illuminateur. Encore une fois, un format en gouttes comme le Lumi Glow Amour de L'Oréal (22$) va permettre une application rapide.

On l'applique de l'arcade sourcilière jusqu'à l'os de la joue en tapotant. Vous pouvez aussi en ajouter le long du nez, au-dessus de la lèvre et au coin intérieur de l'oeil pour que personne ne sache que vous vous êtes couchés à 2h du matin après avoir écouté une saison complète de Friends.

5. Les cils et sourcils

Une publication partagée par Misencil Official (@misencil) le 10 Avril 2018 à 8 :45 PDT

Quand on n'a pas le temps de dessiner ses sourcils ou d'appliquer du mascara, un gel transparent peut faire l'affaire!

Le Fix de Misencil (29 $) est un produit 2-en-un qu'on peut appliquer sur les sourcils pour contrôler la bête et sur les cils recourbés pour garder l'effet toute la journée.

