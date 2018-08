Pascal Bérubé directement chez vous

MATANE | Le député sortant et candidat du Parti Québécois (PQ) dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a trouvé une façon originale de rencontrer les citoyens pour la campagne électorale. Il se déplacera directement sur la terrasse ou dans le salon des électeurs.

Le candidat du PQ invite tous ceux qui seraient indécis, qui ont des questions, qui veulent davantage le connaître ou qui ont des commentaires à lui faire à constituer un groupe de 10 personnes ou plus et à l'inviter sur leur terrasse ou encore dans leur salon pour discuter.

Les gens n'ont qu'à le contacter directement sur les réseaux sociaux pour convenir d'un moment avec lui.

Pascal Bérubé souhaite rencontrer le maximum de citoyens d'ici le 1er octobre. La circonscription de Matane-Matapédia est vaste. Elle a une superficie de plus de 14 000 kilomètres carrés et compte plus de 47 000 électeurs.

Pascal Bérubé a décidé de lancer cette initiative pour pouvoir échanger directement avec les électeurs. Plusieurs veulent rencontrer leurs candidats afin de faire un choix éclairé.