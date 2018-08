Philippe Couillard s’exerce au baseball

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, s’est improvisé en lanceur d’un soir, lundi, à l’occasion d’un match au Stade Stereo+ où les Aigles de Trois-Rivières recevaient les Boulders de Rockland.

«Je suis un peu pessimiste, mais en politique, il faut toujours baisser les attentes. Je m’attends à ce que ça aille très mal», avait confié le premier ministre aux journalistes, lors d’une mêlée de presse avant de se rendre au stade.

Il a finalement effectué son lancer protocolaire avec succès.

On le voit ici en compagnie du président des Aigles, Marc-André Bergeron, du député sortant et candidat libéral dans Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, et de la sympathique mascotte des Aigles, Grand Chelem.