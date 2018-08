Pluie et humidité pour amorcer la semaine

Malgré une première journée ensoleillée pour une bonne partie de la province, la semaine sera mitigée. Au programme: risques d’averses, chaleur et retour de l’humidité.

Lundi, le soleil brillera sur une bonne partie de la province, malgré quelques instabilités: des précipitations sont attendues dans l’ouest, au cours de l’après-midi, et dans le sud, en début de soirée. À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée, malgré un ennuagement prévu dans l’après-midi. Le mercure affichera 28 °C avec un indice Humidex de 35. Le scénario sera similaire à Québec, avec un ennuagement prévu en début de soirée.

Mardi sera sans doute la journée la plus chaude de la semaine, jusqu’à 10 °C de plus que les normales saisonnières. Un nouveau système dépressionnaire arrivant par l’ouest amènera des averses et des orages sur la plupart des secteurs. À Montréal il faudra s’attendre à une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d’averses et des températures allant jusqu’à 33 °C. À Québec, le soleil ne sera pas de la partie et la pluie dominera toute la journée. Côté températures, il fera environ 27 °C.

Le beau temps sera de retour dès jeudi pour Montréal, et le soleil devrait briller pendant plusieurs jours encore.

Pour Québec il faudra attendre vendredi pour que le ciel soit de nouveau ensoleillé.