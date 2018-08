Pour qui voter?

Nous allons aller aux urnes dans un peu plus d’un mois. Qu’est-ce que ça va bien changer à notre condition ? J’ai 70 ans, et j’ai vu défiler un bon nombre de chefs de partis au cours de ma vie. Je n’en ai vu aucun faire mieux que les autres pendant son mandat, malgré des promesses attirantes pendant la campagne électorale.

Quand on a élu un même parti une deuxième fois, malgré les promesses de changement, ce fut business as usual. Quand on a décidé comme peuple de changer de parti, ça ne nous a pas rapporté grand-chose, si vous voulez mon avis. Je regarde aller tout ce beau monde qui s’évertue à nous promettre la lune quand on sait très bien que ça risque d’être l’équivalent de changer quatre trente sous pour une piastre. À quoi servent les élections ? À dépenser un argent qu’on n’a pas. Je n’irai donc pas voter.

Un citoyen frustré

Aller voter est un geste citoyen nécessaire à la bonne poursuite de la vie et du destin d’une population. Ne pas y aller, c’est refuser de remplir son devoir de citoyen. Ce n’est pas vrai que rien ne change en dépit des partis élus. À quoi a servi la Révolution tranquille, pensez-vous ? D’où viennent nos systèmes d’éducation et de santé tels qu’on les connaît aujourd’hui ? Ils viennent d’hommes et de femmes politiques qui ont voulu l’avancement de notre peuple, tous partis confondus. Il faut voter !