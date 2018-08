Recherche d’emploi : comment perdre son temps

Anne-Claire Dalmont - 37e AVENUE

Certaines techniques de recherche d’emploi exigent du temps et des efforts sans accroître les chances d’embauche. Frédéric Piot, conseiller d’orientation et spécialiste en développement de carrière nous éclaire sur les stratégies à bannir pour rester motivé et efficace.

Un CV qui en dit trop

Sur un CV, tout n’est pas bon à dire. « Certaines personnes ont parfois des ruptures ou au contraire une multiplication d’expériences. Il ne faut pas vouloir chercher à tout dire, explique Frédéric Piot. On veut parfois mettre le plus de choses possible pour parer à toute éventualité, pensant que c’est à l’employeur de faire des choix pour nous. C’est un comportement dû au stress et qui fait qu’on évite de se poser les bonnes questions. » Ainsi, il vaut mieux en mettre moins et accepter de faire des deuils pour se concentrer sur l’entreprise visée. « Assumer des trous dans son CV, c’est aussi se donner une chance de les expliquer en entretien », poursuit le conseiller d’orientation. Le manque de clarté peut aussi faire perdre du temps. L’essentiel pour Frédéric Piot est de prendre le temps de réfléchir pour trouver un fil conducteur. « Il faut faire du sur-mesure, s’adapter aux offres d’emploi et montrer que l’on a quelque chose à apporter. L’idéal est de créer un canevas de CV type que l’on modulera en fonction des postes et des entreprises ciblés. »

Opter pour un CV atypique

Si vous n’évoluez pas dans un domaine qui requiert ce type de compétences, les CV en ligne ou même vidéo ne sont pas recommandés. « Dans le domaine de la création, les nouvelles technologies et les CV atypiques peuvent être très efficaces, car c’est ce que l’employeur recherche, dit Frédéric Piot. En dehors de cette sphère, cela peut se révéler moins utile. »

Un envoi massif de candidatures spontanées

Pour ce qui est des candidatures spontanées, il est encore une fois préférable de privilégier la qualité à la quantité. « Lancer des lignes un peu partout en attendant que cela morde, cela ne sert à rien et on laisse aux autres le soin de décider pour nous. Cela procure un certain apaisement sur le moment et peut avoir l’effet d’un baume, mais il s’agit en fait d’une stratégie d’évitement. Si on sait ce que l’on veut, on ciblera mieux. »

Une mauvaise utilisation des réseaux sociaux

Être présent sur les différents réseaux professionnels est aujourd’hui primordial, mais encore faut-il les utiliser à bon escient. « Je ne conseille pas d’afficher sur son profil LinkedIn que l’on est à la recherche de nouvelles opportunités ou ouvert à des propositions en espérant qu’un recruteur passe par là. Cela peut en fait rendre la candidature moins crédible », indique M. Piot.

Se déplacer en personne

Aller à la rencontre des employeurs peut parfois être conseillé, mais organiser des rencontres d’informations peut prendre du temps et vous faire perdre de l’énergie, car les employeurs n’auront pas toujours le temps de vous recevoir. Il est aussi recommandé de se rendre sur place en ayant fait ses devoirs sur l’entreprise. « Il faut bien sûr avoir l’énergie et le temps nécessaire, mais si la rencontre a été préparée, cela permet souvent de clarifier pas mal de choses », ajoute Frédéric Piot.

Écumer les salons

Se déplacer dans les foires d’emploi, cela ne vaut la peine que si l’on est bien préparé et donc « si l’on sait exactement ce que l’on va aller chercher et qui on veut aller voir », avertit Frédéric Piot. Rencontrer les gens peut vous en apprendre beaucoup sur la compagnie visée, voire vous permettre d’agrandir votre réseau de contacts.

En fin de compte, pour Frédéric Piot, l’important est que la recherche soit méthodique et au service des valeurs de la personne. « Il n’y a pas une seule bonne stratégie à adopter, il vaut mieux en développer plusieurs, qui soient adaptées à son profil et son identité », conclut-il.