Retour à l'école, retour de l'anxiété

On lit souvent des critiques envers notre système d’éducation, qui éradiquerait la valeur de l’effort et la compétition, et surprotégerait nos jeunes au point d’en faire de futurs mésadaptés face à la jungle du monde du travail qui les attend plus tard. On lit moins fréquemment, cependant, des opinions sensibles à l’égard de tous ces garçons et filles qui ont avalé tout rond la pilule de la performance et qui savent très bien qu’avoir de bonnes notes est l’une des premières formes de réussite sociale. L’échec est, pour eux, synonyme de mort. Certains de ces étudiants se mettent tant de pression eux-mêmes que l’école devient une source d’anxiété; au point où elle peut mener à des idées suicidaires.

En ce début d’année scolaire, j’ai une pensée pour tous ces jeunes qui ont eu la générosité et le courage de partager à la caméra leur vécu d’aspirant premier de classe. Ce qu’un animateur de secondaire a appelé « le syndrome de la médaille d’or ».

Alors qu’ils troquent les gougounes pour les chaussures fermées et recommencent à fouler les corridors de l’école, commencent-ils déjà à avoir la peur au ventre, la tête qui tourne et des nausées? Les nuits avant les examens seront-elles, encore une fois cette année, de la torture? Eux qui sont incapables de fermer l’œil tant ils se repassent la matière dans leur tête.

Mattéo, 10 ans

Je pense à Mattéo, 10 ans, qui, le dimanche soir, verbalisait à sa maman qu’il voulait mourir. 10 ans!

Je pense à Sulleyman qui s’en demandait tant en matière de résultats scolaires qu’il a sombré dans la dépression en secondaire 4.

Je pense à Philippe, étudiant en médecine, qui a toujours eu comme objectif d’être le meilleur de son groupe, jusqu’à ce qu’une de ses collègues se suicide alors que lui-même n’arrivait plus à dormir.

Je pense à Philippe, un autre étudiant en médecine, qui voulait tant réussir qu’il se droguait pour ne pas sentir la fatigue. Il consommait du Modafinil, un stimulant, afin de pouvoir étudier plus tard et plus longtemps.

Troubles anxieux

Selon le Centre d’études sur le stress humain du CHU Sainte-Justine, 10 % des enfants souffrent de troubles anxieux au Québec. De ce nombre, 6% des cas sont suffisamment graves pour nécessiter un traitement.

Quand on réalise que des enfants aussi jeunes que 7, 8 ou 9 ans souffrent d’angoisse ou d’anxiété, on ne peut être que chamboulé et interpellé.

J’invite donc les critiques acerbes du système d’éducation à penser aussi à ces jeunes quand ils prétendront que l’école chouchoute et infantilise les élèves et les étudiants.

Le message de la compétition et de la performance, ils l’ont déjà assez entendu...

Pour vous en convaincre, je vous invite à visionner l’excellent documentaire de Thomas Rinfret, Société de performance, le lundi 27 août, à 20 heures, à Télé-Québec ou en ligne sur le site de Télé-Québec.