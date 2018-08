Rêver mieux

J’ai beaucoup aimé la chronique de mon collègue Richard Martineau, « Soyons ambitieux ! » dans Le Journal samedi.

C’est vrai, nos rêves n’ont plus d’envergure. Pour un peuple qui a congédié en deux coups de cuiller à pot la toute-puissante Église catholique, arraché du roc d’immenses temples de l’hydroélectricité, repris le contrôle de son économie après deux siècles de domination anglaise, voilà qu’on nous offre de faire des lunchs et d’acheter les fournitures scolaires à notre place.

Tout pour nous faciliter la vie.

Joe qui ?

Les partis politiques ne trouvent pas leurs slogans au fond de boîtes de Cracker Jack : ils sont le fruit de recherches marketing savantes. Ils nous promettent ce que nous voulons, même quand nous ne le savons pas encore.

Comme l’écrit Richard, les politiciens sont des commerçants d’idées. Au royaume de l’offre et de la demande, quoi faire avec un électorat qui souhaite à la fois voir s’éloigner la menace du réchauffement climatique et un Ford F-150 pour « monter » au chalet ? D’où les lunchs...

Désolée, mais les gens ne veulent pas entendre parler des vraies affaires.

En 1979, fraîchement élu après 16 ans de gouvernement libéral, dont 11 de gestion économique approximative sous Trudeau père, Joe Clark, chef du Parti progressiste-conservateur, a imaginé une taxe de 18 % sur l’essence pour réduire le déficit budgétaire libéral et instaurer une politique d’autosuffisance énergétique.

Le monde subissait alors le choc pétrolier de la révolution islamique iranienne.

Après seulement six mois, son gouvernement a été défait sur un vote de non-confiance et les libéraux ont repris leur place au sommet de la chaîne alimentaire fédérale. Grâce au Québec. Ils ont alors créé le Programme énergétique canadien dont la baisse artificielle du prix de l’essence a déclenché une grave récession et presque tué l’industrie pétrolière canadienne.

Les Albertains leur en veulent encore.

C’est moins dangereux de promettre des effaces et des cahiers Canada.

Rêver fort

J’ai acquis la conviction — merci à mes années rock and roll — qu’une rencontre avec l’adversité a plus de chances de propulser l’humain au-delà de sa condition que la facilité. Les embûches permettent à la fois de prendre conscience des limites de l’existence, car elles existent — je ne prie pas à l’église dégoulinante d’irréalisme d’Oprah —, mais surtout des moyens pour s’en sortir et accéder à un palier supérieur de réalisation de nos rêves.

Tant qu’à se prendre en main... allons jusqu’au bout.

Nous avons besoin d’un bon coup de pied là où je pense. Nous sommes menés par des forces de moins en moins démocratiques et notre seule réaction est de hausser les épaules.

Un exemple : un juge a décidé qu’un collège privé de Québec ne peut céder à la « pression populaire ou à celle des parents des victimes » et expulser trois étudiants faisant l’objet d’une enquête pour pornographie juvénile. Ils seraient « déracinés ».

Deux des trois victimes ont changé d’école.

Oui Richard, « nous valons plus que ça ». Et tant d’autres choses.