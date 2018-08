Selena Gomez porte un haut de Urban Outfiters à moins de 30$ et on l'ajoute immédiatement à notre panier!

Si vous cherchiez comment avoir l'air «fierce» et stylée comme Selena, voici comment!

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 15 Août 2018 à 5 :19 PDT

La chanteuse a porté, dans une publication Instagram récente, un col roulé à motif léopard absolument ravissant qui vient de chez Urban Outfiters. Selena Gomez agence son haut avec des shorts en jeans et un choker de diamants ultra-brillants, sans oublier ses escarpins argentés et délicats.Le plus beau dans tout ça? Le chandail ne coûte que 29 $ canadiens! C’est ce qu’on appelle une aubaine.

Une publication partagée par Theresa Marie Mingus (@tmarie247) le 25 Août 2018 à 12 :28 PDT

Véritable motif intemporel, l’imprimé en léopard, version col roulé, apporte la touche de style idéale à n’importe quel ensemble. Si vous aimez les vêtements plus sobres, le col roulé est également disponible en blanc et en noir.

Urban Outfiters

Haut à col roulé léopard de Urban Outfiters, 29$, en ligne

Ce haut s’agence à n’importe quel look, qu’il soit «extra» comme celui de Selena, ou plus simple (un jeans noir et des Vans, par exemple). Une chose est certaine, on l'ajoute immédiatement à notre panier!

