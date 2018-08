Séminaire des Pères Maristes: une rentrée scolaire particulière

Le Séminaire des Pères Maristes effectue, en ce lundi matin, la rentrée scolaire après avoir été le théâtre d’un grand battage médiatique, alors que six élèves sont soupçonnés d’avoir partagé des photos sexuellement explicites de camarades de classe en avril dernier.

La décision, ayant suscité de vives réactions, a été renversée par la direction dans les dernières semaines, y voyant la seule façon « la seule avenue capable d’assurer une rentrée scolaire sereine et de ramener une paix sociale au sein de l’établissement.»

Or, la direction a été obligée de revenir sur cette décision. La semaine dernière la Cour supérieure a exigé que l’établissement réintègre les garçons à la suite de la requête urgente des parents de trois garçons de 13 et 14 ans, qui n’ont pas été en mesure de trouver une place pour leurs enfants dans une autre école privée pour la rentrée.

Plusieurs conditions sont à respecter. Les six garçons concernés par l’enquête policière ne font face à aucun chef d’accusation, pour le moment.

En cette journée importante, le directeur de l’école, François Sylvain, n’a pas voulu s’adresser directement aux médias, disant vouloir se concentrer sur la rentrée.

«Nous sommes à pieds d’œuvre pour que la rentrée se déroule sereinement et c’est une journée très occupée pour tout le monde de l’école aujourd’hui. Mon équipe et moi entendons redoubler d’efforts pour assurer une rentrée et une année scolaire harmonieuse dans les circonstances. Notre priorité est d’assurer le bien-être et la sécurité des enfants», a-t-il indiqué par courriel.

Le directeur a ajouté qu’un plan d’action avait été déposé au ministère de l’Éducation le 20 août dernier et celui-ci sera «rapidement révisé afin de tenir compte du jugement de la Cour supérieure».

Plus de détails à venir...