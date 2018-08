Si le ridicule tuait, Couillard et Legault ne seraient plus là, considérant les bouffonneries autour de la candidature de Gertrude Bourdon. Alors que certains pensaient que le changement de cap de la candidate soit un dur moment à passer qui s’estomperait rapidement, d’autres y voient un boulet qui sera lourd à porter durant toute la campagne. Pour ajouter au cirque, la candidate libérale Marwah Rizqy et la ministre Christine St-Pierre accusent François Legault de sexisme, chose dont ce dernier se défend avec véhémence. Il prétend avoir voulu faire preuve de transparence en révélant publiquement les textos privés échangés entre madame Bourdon et son chef de cabinet. Toutefois, la saga nous fait voir ce qu’il y a de plus horripilant dans la politique.

Les faits sont on ne peut plus claire, madame Bourdon se magasinait un poste de ministre de la Santé, elle était le premier choix des libéraux et des caquistes, elle a opté pour le PLQ, la CAQ s’est tournée vers Danielle McCann comme plan de rechange et le parti s’efforce aujourd’hui de torpiller celle qui a préféré Philippe Couillard à François Legault. La révélation de ses textos privés n’est pas affaire de sexisme comme voudraient bien le faire croire les candidates libérales, mais les avoir rendus publics met en évidence l’absence du sens de l’honneur chez monsieur Legault. Il est prêt à se livrer à quelques bassesses quand l’opportunisme des autres ne concorde pas avec le sien.

Le vrai drame dans toute cette histoire réside plutôt dans l’avilissement du politique, alors que les convictions et que le sens de l’État sont tout bonnement remplacés par l’opportunisme de personnes en quête d’un emploi prestigieux et de considérations futures avantageuses. Elles sont d’ailleurs encouragées dans cette voie par la CAQ et le PLQ. Agissant comme un PDG, monsieur Legault recherchait avant tout une directrice de son département de la santé et il doit se contenter d’un deuxième choix parce que les libéraux ont raflé sa mise. Loin d’être bon prince, François Legault préfère nourrir la hargne sans se rendre compte qu’il récolte ce qu’il sème.

D’autre part, ce n’est peut-être pas un hasard de voir la candidate Marwah Rizqy aux premières loges pour défendre la candidature de Gertrude Bourdon et par conséquent pour justifier son opportunisme. Madame Rizqy est une fiscaliste réputée qui prône une plus grande justice et équité fiscale. Bien que ce soit des thèmes qui ont gravement été négligés par les libéraux au cours des 15 dernières années, elle a choisi de se présenter pour ceux-ci dans le même esprit d’opportunisme qui sied à sa nouvelle consoeur.

De plus en plus, on semble banaliser les convictions des candidats pour trouver tout à fait normal leur adaptabilité à n’importe quel parti politique. Cela tue le politique au sens noble du terme et mène au ridicule observé ces derniers jours.