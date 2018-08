Sitôt installées, plusieurs affiches électorales sont déjà vandalisées

À peine installées, de nombreuses affiches électorales ont déjà été la cible de vandales.

C’est du moins ce qu’ont constaté certains candidats qui ont dénoncé la situation sur les médias sociaux.

C’est le cas de l’actuel député de Sainte-Rose, Jean Habel, qui a vu certaines de ses pancartes être carrément découpées!

«Je ne me souviens pas d’avoir été absent le jour de la photo...», a-t-il écrit sur son compte Facebook, accompagné d’une photo d’une affiche vandalisée.

«La haine et le vandalisme n’ont simplement pas leur place. Continuons à discuter et à échanger avec respect, c’est l’expérience que j’ai depuis maintenant plus de 4 ans et je sais que cela ne changera pas», a-t-il ajouté.

Même son de cloche pour son collègue libéral, Florent Tanlet qui brigue les suffrages dans Taschereau.

Quelques-unes de ses affiches ont subi le même sort.

«Mes pancartes, tout le monde se les arrache!», a-t-il d’abord blagué sur Facebook, constatant que certaines de ses affiches avaient non seulement été vandalisées, mais aussi «supprimées».

«Par respect pour l'environnement, j'ai fait le choix de limiter le nombre de pancartes. Mais depuis quatre jours, malheureusement, plusieurs ont été vandalisées et supprimées. On ne s'attaque pas qu'à moi, mais à l'ensemble des candidates et des candidats, peu importe le parti politique», écrit-il.

Florent Tanlet assure par contre que personne ne pourra lui enlever «(sa) présence sur le terrain et (sa) volonté de représenter les citoyennes et les citoyens de Taschereau».

Certaines affiches de l’actuelle députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, ont elles aussi été vandalisées.

Photo capture d'écran

Dans une story Instagram, la députée a qualifié le vandalisme d’acte «cheap».