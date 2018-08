St-Bruno embauche une taupe pour «espionner» ses employés

TVA Nouvelles a appris que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qualifiée de meilleure municipalité au pays pour élever une famille, a utilisé une méthode peu orthodoxe pour faire enquête sur le mauvais climat de travail régnant à sa bibliothèque.

La Ville a en effet fait appel à une firme d’enquête, soulevant l’ire du syndicat qui représente les employés cols blancs de la bibliothèque. Leur porte-parole syndical du SCFP, local 306, André Duval, a expliqué à TVA Nouvelles que la Ville avait embauché un agent d’infiltration. «La municipalité a fait appel à un employé d’une firme privée de sécurité non pas pour enquêter sur du vol de temps ou sur du vol de livres à la bibliothèque, mais bien pour infiltrer les employés et le syndicat. Trois semaines après l’embauche de la taupe en question, nous avons tenu une réunion syndicale au bureau de Saint-Bruno et cette personne-là était présente et prenait des notes. On n’est pas dans les pays de l’Est, nous ne sommes pas en période de guerre froide! Les conditions de travail doivent se faire selon des règles et des mécanismes en place telle que l’utilisation de médiateurs, d’arbitres ou de conciliateurs pour régler des problèmes de climat de travail», déplore M. Duval.

«Nous avons parmi nos membres syndiqués œuvrant à la bibliothèque des gens complètement détruits par cette méthode de fonctionnement de la Ville qui a embauché une taupe. Nous avons des employés en état de détresse totale. Notre syndicat a demandé à ce que le personnel de la bibliothèque ait accès au programme d’aide aux employés. Nous avons rencontré l’employeur et il n’a offert aucune excuse. Ça fait plus de 30 ans que je fais du syndicalisme et c’est la première fois que je vois ça», dénonce André Duval qui dit que le climat est pire que jamais entre les employés de la bibliothèque et la Ville.

Joint par TVA Nouvelles, le directeur général de la Saint-Bruno-de-Montarville, Guy Hébert, a tenu à préciser d’entrée de jeu que la Ville ne croit pas ses employés malhonnêtes. En menant une telle enquête, la municipalité désirait avoir un portrait neutre des relations interpersonnelles à la bibliothèque afin de pouvoir trouver une solution. «De procéder à l’embauche d’une firme d’enquête est une décision qui n’a pas été prise de gaieté de cœur. Notre objectif est d’offrir un climat de travail sain est important pour nous», a expliqué M. Hébert.

Depuis son arrivée il y a trois ans, le directeur général, Guy Hébert, dit avoir constaté que le climat de travail à la bibliothèque était malsain. En parallèle, la Ville a fait un étalonnage afin de comparer le nombre d’abonnés à sa bibliothèque à d’autres villes comparables. Il a été constaté que le pourcentage (%) d’abonnés résidents est plus bas qu’ailleurs (50 %); que les heures d’ouverture sont plus longues; que le nombre d’employés est plus élevé.

M. Hébert dit que plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer la situation à la bibliothèque telles que de la formation aux employés (surtout sur la relation avec la clientèle); coaching du gestionnaire; embauche d’un psychologue industriel pour trouver la source du problème; changement de gestion à la bibliothèque; rénovations à la bibliothèque.

«Nous avons demandé à maintes reprises au syndicat de nous aider à trouver des solutions afin d’améliorer le climat de travail. Ces demandes sont restées sans réponses», déplore M. Hébert. «Comme ces démarches n’ont pas fonctionné, sous les conseils d’un consultant, la Ville a ensuite procédé à l’embauche de la firme d’enquête.»

La Ville est actuellement en négociation avec les cols blancs. Une offre patronale sera présentée au syndicat sous peu.