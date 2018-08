Tout ce que vous devez savoir sur les acteurs de To All the Boys I've Loved Before

Le film To All the Boys That I've Loved est la nouvelle obsession de tout le monde sur Netflix et on comprend pourquoi!

Une publication partagée par The Letters Are Out (@toalltheboysnetflix) le 1 Août 2018 à 10 :00 PDT

Les personnages sont attachants, on s’identifie beaucoup trop à l’histoire d’une ado humiliée lorsque tous ses crushs secrets sont dévoilés au grand jour, et nous aussi on veut notre propre Peter Kavinsky!

Millie Bobby Brown est une très grande fan du film et sa réaction est juste parfaite:

Millie Bobby Brown talking about To All The Boys I've Loved Before is me talking about To All The Boys I've Loved Before. pic.twitter.com/BJcbZHSOoC — Netflix US (@netflix) 24 août 2018

Noah Centineo / Peter Kasinsky

Une publication partagée par Noah Centineo (@ncentineo) le 16 Juil. 2018 à 8 :45 PDT

1. Il a débuté sa carrière sur le Disney Channel.

Une publication partagée par Noah Centineo (@ncentineo) le 27 Mars 2018 à 12 :08 PDT

Noah est surtout connu pour son rôle dans la série The Foster, mais son premier rôle populaire fut celui de Dallas dans l’émission de Disney Austin & Ally.

2. Il sera de retour sur Netflix très bientôt.

Une publication partagée par Shannon Purser 🌻 (@shannonpurser) le 11 Juil. 2018 à 9 :11 PDT

Noah va jouer un rôle important dans le film Netflix Sierra Burgess is a Loser le 7 septembre. La comédie romantique met aussi en vedette Shannon Purser qu’on connaît comme Barb dans Stranger Things!

3. Il est ami avec son rival à l’écran.

Une publication partagée par Israel Broussard (@israelbroussard) le 20 Août 2018 à 2 :52 PDT

Isreal Broussard qui joue Josh, l’autre kick de Lara Jean, et lui se connaissent depuis 6 ans. Contrairement à leurs personnages, ils sont amis!

4. Il est dans le clip Havana de Camila Cabello

Eh oui! C’est lui le chanceux qui finit avec la chanteuse dans le clip. Avancez vers 4 min 30 s pour l’apercevoir!

5. Il a tourné un film avec Camila Mendes (Veronica Lodge de Riverdale)

Une publication partagée par Laura Marano (@videosoflaurs) le 7 Avril 2018 à 1 :28 PDT

Quelque part à la fin 2018 ou début 2019, Noah va être la vedette de The Stand-In, un film qui raconte l’histoire d’un jeune homme qui offre ses services en tant que faux copain d’un soir. Il partage l’écran avec nulle autre que Camila Mendes qui joue Veronica dans Riverdale. On a hâte!

Lana Condor / Lara Jean Covey

Une publication partagée par @lanacondor le 23 Août 2018 à 9 :51 PDT

1. On l’a connue dans X-Men: Apocalypse

Une publication partagée par @lanacondor le 30 Avril 2015 à 11 :36 PDT

Elle jouait le rôle de Jubilee et, bien que la majorité de ses scènes aient été coupées au montage, vous pouvez les voir sur le DVD.

2. Elle est ballerine

Une publication partagée par @lanacondor le 2 Avril 2014 à 9 :25 PDT

Ballerine depuis qu’elle est toute jeune, Lana a continué à suivre sa passion pour la danse tout au long de ses études.

3. To All the Boys I've Loved Before est son premier rôle principal

Une publication partagée par @lanacondor le 16 Août 2018 à 9 :54 PDT

Elle a souvent exprimé en entrevue son excitation face à ce rôle. Non seulement Lana a toujours voulu être la vedette d’une comédie romantique, mais en plus, elle est l’une des seules actrices Asio-Américaine à avoir obtenu ce type de rôle. On espère voir toujours plus de diversité dans nos RomComs!

4. Son chum dans la vraie vie est magnifique

Une publication partagée par @lanacondor le 24 Nov. 2017 à 11 :21 PST

Bien qu’on aime s’imaginer qu’elle sort avec Peter Kasinsky, on doit avouer que le vrai M. Lana Condor est pas mal. C’est un acteur et musicien du nom de Anthony De La Torre et il ressemble drôlement à un mélange entre Peter et Josh (ses deux crushs dans le film).

Fait cocasse: il a joué le jeune Jack Sparrow dans le cinquième Pirates des Caraïbes, mais vous ne le reconnaîtrez pas, puisque le visage de Johnny Depp a été ajouté par-dessus le sien.

5. Elle écrit aussi des lettres aux gens qu’elle aime

Une publication partagée par @lanacondor le 10 Avril 2018 à 10 :15 PDT

Juste pour la rendre encore plus sympathique, quand elle a de la difficulté à exprimer ses émotions, elle donne des lettres à ses proches. On va adopter cette technique sur-le-champ!

Le plus excitant là-dedans c’est qu’il pourrait y avoir une suite. To All the Boys I've Loved Before est basé sur une série de livres et il reste encore deux bouquins à adapter.

Une publication partagée par Jordan Burtchett (@jordanburtchett) le 19 Août 2018 à 8 :55 PDT

Tout ce qu’on sait c’est que John Ambrose, le garçon que Lara Jean a rencontré dans le club de modélisation de l’ONU et qui fait une apparition au milieu du générique, sera plus important... À suivre!

