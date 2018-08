TVA déplacera de l’air cet automne

MONTRÉAL - Forte de cinq nouveautés, dont trois concepts originaux qui font déjà jaser («XOXO», «Révolution» et «Tout le monde aime») et une fiction qui s’annonce aussi anxiogène qu’addictive («Le jeu»), TVA promet de déplacer de l’air cet automne.

La chaîne dévoilait officiellement lundi sa programmation 2018-2019, en présence de toutes les personnalités-vedettes de sa grille horaire. Celle-ci se fonde, cette année, sur quatre grands moteurs: créer l’événement, rassembler toutes les générations, favoriser l’écoute en temps réel et générer des émotions.

Suzane Landry, directrice principale, chaînes et programmation de Groupe TVA, a d’ailleurs souligné, dans son allocution, lundi matin, que TVA, avec ses 24 % de parts de marché, rejoint chaque mois plus de 6,7 millions de Québécois francophones, soit un million de personnes de plus que YouTube et Facebook dans la Belle Province.

Dimanches chargés

Les dimanches, notamment, bougeront beaucoup en attendant le retour de «La voix», à l’hiver 2019.

La compétition de danse «Révolution», déjà prévue comme un gros canon de la rentrée, occupera la case horaire de 19 h 30 à 21 h, dès le 23 septembre, menée par l’égérie Sarah-Jeanne Labrosse, secondée du panel de maîtres formé des danseurs et chorégraphes Lydia Bouchard, Jean-Marc Généreux et les Twins (Larry et Laurent Bourgeois).

Des 3000 talents observés en première sélection, une centaine ont été retenus pour participer à «Révolution»; les cinq premières semaines seront consacrées aux auditions, après quoi débuteront les «face-à-face», au terme desquels plusieurs devront quitter l’aventure.

Les prouesses des danseurs à l’œuvre nous en mettront plein la vue, laisse-t-on miroiter, entre autres grâce à des prises de vue en 360 degrés – captées par 120 caméras – qui scelleront le destin de certains dans le concours, qui ne pourront passer à l’étape suivante si ce «moment Révolution» n’est pas à la hauteur.

Juste avant «Révolution», Kevin Raphaël se joindra à Dominic Arpin pour surveiller les phénomènes viraux sur les réseaux sociaux à «Vlog» (18 h 30), et les personnages de «LOL» (19 h) reprendront leurs folies pour une huitième saison.

À 21 h, «Tout le monde aime» (dès le 23 septembre), nouveau rendez-vous de variétés tout en musique animé par Sonia Benezra, célébrera en grandes pompes l’œuvre d’un artiste à l’honneur (Lara Fabian, Jean-Pierre Ferland, Michel Louvain, Éric Lapointe, Roch Voisine, etc.), à travers chansons et témoignages de collègues ou du public.

Le happening enregistré à la salle montréalaise l’Impérial se déclinera en huit émissions à l’automne et l’hiver, et alternera avec de nouvelles confidences de «La vraie nature» (dès le 7 octobre), où Jean-Philippe Dion accueillera, par exemple, un trio étonnant composé de Guylaine Tremblay, Olivier Primeau et Safia Nolin.

Thriller et glam

Le thriller «Le jeu» (lundi, 21 h, dès le 10 septembre), avec Laurence Leboeuf, Éric Bruneau et Debbie Lynch-White, nous tiendra sur le bout de nos sièges avec son intrigue axée sur la cyberintimidation, où une jeune conceptrice de jeux vidéo (Leboeuf) se fait harceler par des «trolls» sur le web, jusqu’à ce que sa vie soit en danger.

Le dévoilement des candidates de «XOXO» (mercredi, 19 h 30, dès le 19 septembre) a déjà fait grand bruit sur Instagram la semaine dernière. Les trois juges Elisabetta Fantone, Cary Tauben et Olivier Primeau y organiseront des événements glamour pour leur groupe de célibataires respectifs, sous le gentil parrainage de l’animatrice Anouk Meunier. Une diffusion conjointe de «XOXO» sera établie, en simultané sur TVA et les appareils mobiles Vidéotron, dont les abonnés auront accès en primeur à l’épisode suivant et à du contenu exclusif, chaque semaine. Le couple gagnant de cette clinquante course à l’amour remportera 100 000 $ et les clés d’un fastueux condo à Miami pour un an. Un premier événement «XOXO», ouvert à tous, est prévu pour le 10 septembre au New City Gas, à Montréal.

«Boomerang», «L’Échappée», «O’» et «L’heure bleue», recommenceront là où leur histoire s’est terminée la saison dernière. Les curieux qui n’ont pas encore eu la chance de regarder «L’Académie» sur Club illico devront syntoniser TVA le mardi, à 19 h 30, dès le 2 octobre, pour découvrir la série familiale écrite par Sarah-Maude Beauchesne. Le mercredi, à 21 h, place à la deuxième saison de «Blue Moon», dont le troisième chapitre pourra être vu sur addikTV en novembre.

Tandis que les bulletins d’informations seront marqués par la campagne électorale provinciale, à «J.E.», Marie-Christine Bergeron et ses collaborateurs se pencheront sur de grands sujets de société comme la cyberdépendance, et s’infiltreront dans la communauté religieuse des Esséniens, en Estrie.

Enfin, Marc Dupré regagnera son fauteuil de «coach» à «La voix» auprès d’Alex Nevsky, Éric Lapointe et Lara Fabian après les Fêtes, et il faudra également attendre au début 2019 pour plonger dans «Les invisibles», adaptation québécoise de «Appelez mon agent», signée Sophie Lorain, Alexis Durand-Brault et Catherine Léger.

Une émission spéciale de «Sucré Salé» dédiée à la rentrée de TVA, réunissant plus d’une trentaine d’artistes, sera diffusée le 9 septembre.