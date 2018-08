TVA mise sur XOXO et Révolution

Les choses se précisent pour XOXO et Révolution, les nouveaux formats sur lesquels TVA mise pour poursuivre sa domination des cotes d’écoute cet automne.

Lors du lancement de programmation du réseau, lundi, la direction a révélé davantage de détails concernant ses deux émissions de téléréalité, lesquelles suscitent beaucoup de questions depuis quelques mois.

Quand XOXO prendra l’antenne le mercredi 19 septembre, le nombre de filles célibataires en lice sera passé de 26 à 18. On comprend qu’elles seront réparties en trois équipes, lesquelles seront dirigées par Elisabetta Fantone (ex-concurrente de Loft Story), Olivier Primeau (propriétaire du BeachClub) et Cary Tauben (styliste des stars). Ces derniers auront comme mission d’organiser des « événements sélects » pour former « le couple le plus en vue du Québec ».

La première émission sera enregistrée au New City Gas à Montréal le 10 septembre. L’identité des cinq gars célibataires qui participeront au « dating show nouvelle génération » sera dévoilée à cette occasion.

Extraits convaincants

Quant à Révolution (début : dimanche 23 septembre à 19 h 30), les images du concours de danse dévoilées lundi étaient particulièrement convaincantes, surtout celles des danseurs à 360 degrés, prises au moyen d’un système composé de 128 caméras numériques.

Les extraits des Invisibles, l’adaptation québécoise de Dix pour cent, cette série française montrant les dessous d’une agence artistique, étaient également prometteurs. Il faudra toutefois attendre à 2019 avant de voir le premier épisode.

Nouveaux personnages

Ailleurs en fiction, on retient l’arrivée de Gilbert Sicotte dans Boomerang. Moins d’un an après avoir perdu son poste au Conservatoire d’art dramatique de Montréal en raison d’une affaire de harcèlement psychologique, le comédien de 70 ans apparaîtra dans Boomerang (retour : lundi 10 septembre à 19 h 30). Le temps de quelques épisodes, il tiendra le rôle d’un des amis de Pierre (Marc Messier).

Pour sa part, Normand Brathwaite atterrira dans En tout cas. Il campera un amour de jeunesse de Danielle (Guylaine Tremblay) cet hiver.

De plus, de nouvelles images de Jeu (début : lundi 10 septembre à 21 h) ont révélé que Maripier Morin y joue une animatrice qui interviewera Marianne (Laurence Lebœuf), la conceptrice de jeux vidéo victime de cyberintimidation.

Dimanche, les employés de TVA Montréal, sans convention collective depuis décembre 2016, ont voté pour des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève à compter du 22 septembre. La direction de TVA affirme prendre la situation « au sérieux ».