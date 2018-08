Un comptoir gourmand hyper «Instagrammable» ouvre sur le Plateau

Les restaurants, cafés et comptoirs gourmands poussent à chaque coin de rue à Montréal.

Le p’tit dernier qui a capté l’attention des Montréalais est sans aucun doute le comptoir gourmand Julian’s.

Ouvert il y a quelques jours au coin de Saint-Urbain et Mont-Royal Ouest, l’établissement fait déjà jaser sur les réseaux sociaux en raison de son mur tapissé de plantes succulentes et son néon où l’on peut lire le fabuleux jeu de mots en anglais «Lettuce beet your craving».

L’endroit s’engage donc à vous nourrir de fabuleux sandwichs, salades, tartines, smoothies, desserts et café! D’après les images qui circulent déjà sur Instagram, tout à l’air vraiment délicieux!

Bref, c’est le spot parfait où aller vous chercher un lunch si vous travaillez ou habitez dans le coin!



Julian’s Comptoir Gourmand

111 avenue Mont-Royal Ouest

