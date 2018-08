Une aubaine... même à 7 M$

L’état-major du Canadien a tué dans l’œuf une controverse en confirmant sa présence au tournoi de golf annuel que tient Max Pacioretty ce matin, au club La Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie. Toutefois, Geoff Molson et Marc Bergevin ne sont pas sortis de l’auberge. Les questions concernant la situation contractuelle du capitaine risquent d’être le principal sujet de conversation.

Justement : combien vaut Pacioretty ? On sait d’ores et déjà qu’Allan Walsh, l’agent de l’Américain de 29 ans, se servira des ententes qu’ont récemment conclues Evander Kane et James van Riemsdyk comme base de négociation.

Tous deux ont signé un pacte à long terme qui leur rapportera 7 millions $ par saison. Le premier pour sept ans avec les Sharks, le second pour cinq avec les Flyers.

Pourtant, Kane, 27 ans, n’a connu qu’une seule saison de 30 buts en neuf campagnes dans la LNH. Jamais il n’a atteint le plateau des 60 points. Une seule fois, il en a inscrit plus que 44, soit 57.

Pas mieux en séries

De son côté, van Riemsdyk, qui se déplace à peine plus vite que Phil Kessel, est retourné à Philadelphie après un exil de six ans à Toronto. Au cours de son passage dans la Ville Reine, l’athlète de 29 ans a marqué au moins 30 buts à deux occasions, incluant ses 36 filets de l’an dernier.

Ceux qui reprochent à Pacioretty, avec raison, de ne pas être productif en séries éliminatoires constateront que les deux exemples mentionnés ici ne le sont pas plus.

Kane a participé au tournoi printanier pour la première fois de sa carrière le printemps dernier (4 buts en 9 matchs). Quant à van Riemsdyk, son ratio de 0,31 but par match de séries (18 filets en 59 joutes) ne se trouve pas bien loin devant celui de Pacioretty (0,26, 10 buts en 38 parties).

D’ailleurs, on sait pertinemment que Pacioretty était l’une des plus belles aubaines du circuit Bettman avec son salaire annuel moyen de 4,5 M$. Il le sera encore si Walsh commande pour son client un contrat de 7 M$ par année.

Devancé que par Ovechkin

Le capitaine du Canadien est le premier à admettre qu’il a connu une mauvaise saison. Mais si on ne doit pas se fier à une seule campagne exceptionnelle pour fixer la valeur d’un joueur à la hausse, l’inverse est aussi vrai.

Depuis l’hiver 2011-2012, son premier passé exclusivement à Montréal, Pacioretty a connu cinq saisons de 30 buts ou plus. Au cours de la même période, Alex Ovechkin, des Capitals, est le seul à avoir atteint ce plateau plus souvent (7 fois).

Même chose en ce qui concerne les campagnes de 35 buts. Pacioretty est l’un des sept joueurs à avoir réalisé l’exploit à trois reprises. Ils ne sont devancés que par le capitaine des Capitals qui lui, y est parvenu cinq fois.

Cette régularité du numéro 67 lui permet d’occuper le neuvième rang des buteurs de la LNH depuis 2011-2012. Parmi les 11 patineurs qui ont touché la cible au moins 200 fois au cours de cette période, Brad Marchand des Bruins, est le seul dont le pourcentage de buts inscrit à forces égales est plus élevé que Pacioretty (82,9 % contre 77,2 %).

On parle ici d’un ailier dont les joueurs de centre furent Scott Gomez, Lars Eller, David Desharnais, Tomas Plekanec, Alex Galchenyuk, Jonathan Drouin et Phillip Danault. Des joueurs efficaces, pour la plupart, mais qui n’ont jamais détenu le statut de centre numéro un.

Au bas de l’échelle

Or, la majorité des joueurs dont le nom se trouve dans ces listes empochent déjà au moins 7,5 M$.

Grâce à la prolongation de contrat qu’il a signée le mois dernier avec le Lightning, Nikita Kucherov touchera 9,5 M$ à compter de l’automne 2019.

Tyler Seguin, dont la situation contractuelle est identique à celle de Pacioretty, devrait également obtenir une augmentation de salaire.

Ne resteront donc sous la barre des 7,5 M$ que Joe Pavelski des Sharks, Marchand, Patrice Bergeron des Bruins, et... Pacioretty.

Le juste prix

Considérant que Max Pacioretty aurait refusé une prolongation quelque peu inférieure à 38 M$ pour six ans (6,33 M$ par saison) proposée par les Kings, on peut sans se tromper affirmer que le clan Pacioretty n’acceptera aucune offre en deçà de 7 M$. La durée de l’entente influencera la valeur du montant, mais puisqu’on parle d’entre six et huit ans, la fluctuation ne devrait pas être énorme.

- de 7 M$ : Pas de négo possible

7 M$ : Une aubaine

7,5 M$ : Un prix juste

8 M$ et + : Faudrait pas exagérer